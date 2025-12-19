Medic din Buzău prins în flagrant când lua mită pentru o operație de șold

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, procurorii și polițiștii au organizat miercuri o acțiune de prindere în flagrant a unui medic de la Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău în timp ce primea suma de 500 de lei, a doua tranşă din suma de 1.000 lei, pentru a realiza „operația de fractură de șold a pacientei S.S., în condiții bune pentru aceasta”.

Medicul este cercetat pentru luare de mită în formă continuată.

Procurorii au dispus reținerea medicului, iar joi Tribunalul Buzău a dispus măsura arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 zile faţă de acesta.

Conducerea spitalului a anunțat că a dispus suspendarea contractului de muncă al medicului.