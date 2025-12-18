Franța: Fost medic anestezist, condamnat la închisoare pe viață pentru otrăvirea pacienților

O instanță din Besançon, din estul Franței, l-a găsit vinovat pe Frédéric Péchier pentru contaminarea pungilor de perfuzie cu substanțe care au provocat stop cardiac sau hemoragii, relatează BBC.

Potrivit instanței, acesta a otrăvit 30 de pacienți, dintre care 12 au murit.

Cea mai tânără victimă, un copil de patru ani, a supraviețuit după două stopuri cardiace suferite în timpul unei intervenții chirurgicale de rutină la amigdale, în 2016. Cea mai vârstnică victimă avea 89 de ani.

„Ești Doctorul Morții, un otrăvitor, un criminal. Aduci rușine tuturor medicilor. Ai transformat această clinică într-un cimitir”, au declarat procurorii săptămâna trecută.

Péchier a intrat pentru prima dată în atenția anchetatorilor în urmă cu opt ani, fiind suspectat că ar fi otrăvit pacienți în două clinici din Besançon, în perioada 2008–2017.

Péchier, care a fost judecat în libertate, sub control judiciar, va executa cel puțin 22 de ani de închisoare.

El a negat în permanență acuzațiile.

„Am spus-o înainte și o spun din nou: nu sunt un otrăvitor… am respectat întotdeauna jurământul lui Hipocrate”, a declarat acesta.

Péchier are acum la dispoziție 10 zile pentru a depune apel, ceea ce ar presupune organizarea unui al doilea proces în termen de un an.