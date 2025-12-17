Scandal într-o regiune a Franței din cauza unei campanii de promovare a vinurilor ucrainene: „Dispreț total”

O campanie de promovare a vinurilor ucrainene a provocat scandal la Bordeaux. Un sindicat din domeniul agricol și-a anunțat intenția de a demonstra în fața Cité du Vin din Bordeaux, unde joi va avea loc o degustare de vinuri ucrainene, potrivit Le Figaro. Viticultorii acuză lipsa de sprijin din partea autorităților franceze pentru industria aflată în criză.

„Promovarea vinurilor ucrainene într-o regiune care se confruntă cu o criză profundă demonstrează un dispreț total pentru violența suferită de viticultorii din Gironde. Este ultima picătură”, a transmis Théo Hernandez, viticultor și secretar general adjunct al Uniunii Tinerilor Fermieri.

Campania de promovare care a inflamat spiritele

Uniunea Tinerilor Fermieri intenționează să organizeze un protest care va simboliza „înmormântarea agriculturii franceze”.

Protestul va avea în locul în care vor fi degustate vinurile ucrainene. Este o inițiativă bine intenționată, dar care vine într-un moment nepotrivit, susțin fermierii din Gironde, care critică promovarea vinurilor străine, nu în mod specific a celor ucrainene.

„Considerăm extrem de nepotrivit să organizăm o seară în onoarea vinurilor ucrainene la Bordeaux, când industria vinului din Bordeaux este în criză. Țara este în război, lucru pe care toată lumea îl înțelege la nivel uman. Dar, între timp, atât în regiunea Bordeaux, cât și la nivel național, viticultorii dau faliment”, a explicat Théo Hernandez.

Cité du Vin nu a oferit multe detalii despre acțiunea planificată joi tocmai pentru a nu crește tensiunea publică. „Suntem la curent cu mobilizarea. Suntem în discuții cu autoritățile relevante, iar echipele sunt mobilizate pentru a vedea ce se va întâmpla în continuare”, a răspuns unei întrebări responsabilul de relații publice al instituției din Bordeaux.

Sprijin pentru întregul sector agricol în criză

Protestatarii intenționează să se adune în fața Cité du Vin din Bordeaux cu sicrie, „pentru a îngropa simbolic agricultura” și „a-și face vocea auzită”, fiind conștienți că „probabil nu va exista un răspuns imediat”. Ei spun că nu cer altceva decât să „vândă la un preț corect” și să fie susținuți pentru a nu-și abandona podgoriile.

De asemenea, acțiunea este concepută ca „un gest de sprijin pentru agricultorii care au mers la Bruxelles pentru a demonstra împotriva Mercosur”. Astfel dincolo de promovarea vinurilor străine în mijlocul unei crize fără precedent, mobilizarea reflectă revolta față de acordul propus între UE și Mercosur.