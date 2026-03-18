EU Inc. – un nou set de norme care le-ar permite antreprenorilor să-și deschidă firmă în orice țară UE, în 48 de ore

Potrivit comunicatului publicat, miercuri, de Reprezentanța Comisiei Europene în România, noul regulament va oferi un set unic și armonizat de reglementări, care le-ar putea fi de folos antreprenorilor care doresc să-și extindă activitatea în alte țări europene, fiind astfel deblocat „adevăratul potențial al pieței unice”.

„Europa are talentul, ideile și ambiția de a deveni cel mai bun loc pentru inovatori. Cu toate acestea, în prezent, antreprenorii europeni care doresc să se extindă se confruntă cu 27 de sisteme juridice și cu peste 60 de forme de societăți naționale. Cu EU Inc., facilităm în mod drastic demararea și dezvoltarea unei afaceri în întreaga Europă. Orice antreprenor va putea crea o companie în termen de 48 de ore, de oriunde din Uniunea Europeană și în întregime online. Acest pas crucial este doar începutul. Obiectivul nostru este clar: o Europă – o piață – până în 2028”, a declarat Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Ce schimbări ar putea aduce noul proiect?

Noul regulament unic EU Inc. le-ar permite antreprenorilor să înființeze o companie în interiorul oricărei țări europene în termen de 48 de ore, pentru mai puțin de 100 de euro și fără cerințe minime de capital social.

Procesele corporative ar putea fi digitale, în mod implicit pe tot parcursul ciclului de viață al unei companii.

Dacă antreprenorii sau firmele vor dori să-și închidă compania, aceștia ar putea avea acces, conform noului regulament, la proceduri de lichidare complet digitale, procedurile de insolvență fiind simplificate, în speranța de a-i încuraja pe antreprenori să încerce un noi idei de afaceri, dacă își doresc acest lucru.

În ceea ce privește atragerea investitorilor, EU Inc., ar putea elimina formalitățile cu prezență fizică, oferind proceduri digitale pentru operațiunile de finanțare, simplificând transferul de acțiuni. Nu va mai fi necesar ca transferurile de acțiuni și procedurile de lichidare să fie realizate prin implicarea intermediarilor. De asemenea, propunerea le va permite statelor membre să acorde societăților implicate în program acces la bursă.

Întreprinderile din UE Inc. vor putea elabora planuri de opțiuni pe acțiuni pentru angajați la nivelul UE. Opțiunea pe acțiuni va fi impozitată numai pe venitul generat odată ce este vândută. Acesta este un factor crucial în asigurarea atractivității, în special pentru întreprinderile nou-înființate.

Antreprenorii care vor fi implicați în program vor avea libertatea de a alege statul membru în care firma va fi înființată. Propunerea include o „listă neagră” a practicilor interzise pentru a se asigura că societățile din UE Inc. sunt tratate în același mod ca orice alte societăți naționale.

De asemenea, legislația națională din domeniul social și al ocupării forței de muncă nu va fi afectat de propunere, potrivit sursei citate. Acestea vor fi aplicate în același mod în care se aplică oricărei alte întreprinderi în temeiul dreptului național al societăților comerciale. Garanțiile aplicabile ale statului membru de înregistrare se vor aplica integral societății EU Inc.

Propunerea EU Inc. va fi discutată acum de Parlamentul European și de Consiliu. Comisia va depune toate eforturile pentru a sprijini colegiuitorii în acest sens, cu obiectivul clar de a ajunge la un acord până la sfârșitul anului 2026.