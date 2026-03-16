Uniunea Europeană pregătește sancțiuni pentru persoane acuzate de crime de război la Bucha

Uniunea Europeană va sancționa nouă persoane acuzate de crime de război la Bucha, în Ucraina, și mai mulți propagandiști ai Kremlinului.
Sursă foto: Facebook / Jean-Noël Barrot
Nițu Maria
16 mart. 2026, 14:01, Știri externe

Uniunea Europeană va introduce sancțiuni împotriva a nouă persoane acuzate de implicare în crime de război asociate cu masacrul de la Bucha, în Ucraina, scrie Reuters.

Anunțul a venit din partea ministrului francez de externe, Jean‑Noël Barrot, care a făcut declarația la sosirea sa la reuniunea miniștrilor de externe ai UE organizată la Bruxelles.

Potrivit oficialului francez, măsurile fac parte din eforturile Uniunii Europene de a răspunde acuzațiilor legate de violențele comise în timpul ocupației rusești în zona capitalei ucrainene.

Autoritățile de la Kiev susțin că peste 1.400 de persoane au murit în Bucha, o suburbie a capitalei, în perioada în care orașul s-a aflat sub controlul trupelor ruse timp de 33 de zile, la începutul războiului din Ucraina, în 2022.

Pe lângă aceste sancțiuni, Uniunea Europeană pregătește și măsuri împotriva unor persoane acuzate că promovează propaganda Kremlinului. Printre cei vizați se află franco-rusul Adrien Bocquet.

Jean-Noël Barrot l-a descris pe Adrien Bocquet drept „un recrutor cheie de luptători străini în Ucraina, responsabil pentru glorificarea crimelor de război și, de asemenea, responsabil pentru campanii de dezinformare în Europa și Africa”.

Prin aceste măsuri, statele membre ale UE încearcă să sancționeze acțiunile atribuite Federației Ruse și să limiteze răspândirea campaniilor de influență asociate Kremlinului în spațiul european și în alte regiuni.

