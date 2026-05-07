Doi români, urmăriți penal în Franța pentru profanarea unor morminte din 15 cimitire

Cei doi bărbați, în vârstă de 32 și 34 de ani, fuseseră deja condamnați pentru fapte similare, a declarat procurorul Republicii din Laval, Anne-Lyse Jarthon, potrivit Le Figaro.

Ei au fost arestați marți de jandarmi la domiciliile lor. O anchetă judiciară fusese deschisă de parchetul din Laval după ce, în noaptea de 15 spre 16 aprilie, au fost înregistrate pagube la pietrele funerare în sudul departamentului Mayenne.

Plasați în arest preventiv, aceștia au recunoscut că au furat un total de 84 de statui și ornamente din bronz din șase cimitire din Mayenne și nouă cimitire din Ille-et-Vilaine, pagubele fiind estimate între 20.000 și 25.000 de euro.

Inițial, ei urmau să fie judecați joi într-o procedură de judecată imediată pentru „furturi, însoțite de degradare și profanare de morminte”.

Însă procesul a fost amânat pentru 16 iunie, a declarat Anne-Lyse Jarthon.