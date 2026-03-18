Cum reușește Iranul să exporte petrol chiar și cu Strâmtoarea Ormuz aproape închisă. Aproape 90 de nave au trecut luna acesta

Iranul a continuat să exporte milioane de barili de petrol prin Strâmtoarea Ormuz de la începutul războiului, în ciuda faptului că una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii a fost, în practică, închisă pentru mare parte din traficul comercial, arată datele platformelor de monitorizare maritimă și de comerț, potrivit unei analize AP.

De la începutul lunii martie, cel puțin 89 de nave au traversat Strâmtoarea Ormuz, inclusiv 16 petroliere, potrivit Lloyd’s List Intelligence. Volumul rămâne însă mult sub nivelurile de dinaintea conflictului. În paralel, aproximativ 20 de vase au fost atacate în zonă, ceea ce a dus la oprirea majorității traficului comercial prin acest coridor esențial pentru transportul global de petrol și gaze.

Cu toate acestea, Iranul a reușit să exporte peste 16 milioane de barili de petrol de la începutul lunii martie, potrivit estimărilor Kpler. China a rămas principalul cumpărător al petrolului iranian, pe fondul sancțiunilor occidentale și al riscurilor crescute asociate transportului.

Analiștii spun că exporturile iraniene au demonstrat o „reziliență continuă”, iar Teheranul a reușit nu doar să profite de pe urma vânzărilor de petrol, ci și să își protejeze propriul canal de export prin controlul asupra punctului strategic de trecere. „Strâmtoarea nu este pur și simplu închisă”, a explicat Kun Cao, director de clienți la firma de consultanță Reddal. În opinia sa, traficul este mai degrabă „închis selectiv pentru anumite nave, în timp ce continuă să funcționeze pentru exporturile iraniene și pentru un set restrâns de mișcări tolerate ale unor nave non-iraniene”.

Navele iraniene au trecut

Potrivit Lloyd’s List Intelligence, peste o cincime dintre cele 89 de nave care au tranzitat Strâmtoarea Ormuz între 1 și 15 martie erau considerate afiliate Iranului. Alte nave aveau legături cu China și Grecia. O parte dintre traversări au fost realizate în regim „dark”, fără semnalizare completă, pentru a evita sancțiunile occidentale și supravegherea autorităților.

În ultimele zile, și nave cu legături cu India și Pakistan au reușit să treacă prin strâmtoare, pe fondul intensificării negocierilor diplomatice. Petrolierul MT Karachi, sub pavilion pakistanez și controlat de Pakistan National Shipping Corp., a traversat duminică, potrivit Lloyd’s List Intelligence.

De asemenea, transportatoarele de gaz petrolier lichefiat Shivalik și Nanda Devi, aflate sub pavilion indian și deținute de Shipping Corp. of India, au traversat strâmtoarea în jurul datelor de 13-14 martie. Gazul petrolier lichefiat este folosit drept combustibil de bază pentru gătit de milioane de gospodării din India. Ministrul indian de externe, Subrahmanyam Jaishankar, a declarat pentru Financial Times că trecerea celor două nave a fost posibilă în urma unor discuții cu Iranul. Și Irakul poartă negocieri similare pentru a permite trecerea petrolierelelor sale.

Editorul-șef al Lloyd’s List, Richard Meade, a spus că unele nave ar putea tranzita zona „cu cel puțin un anumit nivel de intervenție diplomatică”. În acest context, Iranul ar fi creat „un coridor sigur” de-a lungul coastei sale, prin care anumite nave pot trece cu un risc redus. Analize anterioare ale platformei MarineTraffic au arătat că unele vase aflate în apropierea strâmtorii s-au declarat ca fiind legate de China sau având echipaje integral chineze, pentru a diminua riscul unui atac, profitând de relațiile mai apropiate dintre Beijing și Teheran.

Prețul petrolului la niveluri ridicate

Pe piața petrolului, efectele conflictului au fost imediate. Prețul țițeiului a crescut cu peste 40% de la începutul războiului și a depășit pragul de 100 de dolari pe baril. În acest context, președintele american Donald Trump a făcut presiuni asupra aliaților și partenerilor comerciali pentru a trimite nave militare și a redeschide Strâmtoarea Ormuz, în speranța calmării pieței.

Totodată, administrația americană a transmis că permite petrolierele iraniene să traverseze strâmtoarea pentru a evita o criză globală de aprovizionare. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat pentru CNBC că „navele iraniene au reușit deja să iasă, iar noi am permis asta pentru a alimenta restul lumii”. În același timp, Statele Unite au lovit ținte militare pe insula Kharg, punct-cheie pentru rețeaua petrolieră iraniană, însă Trump a spus că, pentru moment, infrastructura petrolieră a Iranului a fost cruțată.

Analiștii ING avertizează însă că, dacă strategia Teheranului este să provoace presiune economică prin scumpirea energiei, numărul navelor pe care le va lăsa să treacă prin Strâmtoarea Hormuz ar putea rămâne foarte limitat. În aceste condiții, una dintre cele mai importante artere energetice ale lumii continuă să funcționeze doar parțial, sub control strict și în funcție de interesele strategice ale Iranului.