Suspendarea vânzărilor Shein în Franța va fi decisă la Curtea de Apel

Tribunalul din Paris a respins pe 19 decembrie, cererea de suspendare totală a site-ului Shein din Franța, considerând-o „disproporționată”, recunoscând totodată existența unei „atingeri grave aduse ordinii publice”. Statul a făcut apel.
Suspendarea vânzărilor Shein în Franța va fi decisă la Curtea de Apel
Sursa foto: Hepta
Laurentiu Marinov
17 mart. 2026, 10:09, Economic

Curtea de Apel din Paris urmează să se pronunțe joi, 19 martie, cu privire la cererea statului de suspendare a „pieței” Shein din Franța pentru găzduirea de produse ilicite, cum ar fi păpușile cu tentă de pornografie infantilă, chiar dacă acestea au fost deja eliminate, potrivit Le Figaro.

Acest caz a început toamna trecută, când pe piața Shein au fost descoperite păpuși sexuale care seamănă cu fetițe, precum și arme de categoria A și medicamente interzise. Shein, fondată în China și acum cu sediul în Singapore, vinde pe site-ul său web haine ultra-fast fashion care au făcut-o celebră, dar găzduiește și produse vândute de terți pe piața sa.

Shein și-a blocat în mod voluntar întreaga piață din Franța

În timpul scandalului din noiembrie, Shein și-a blocat în mod voluntar întreaga piață din Franța pentru a efectua un audit complet și a corecta orice vulnerabilități, înainte de a o redeschide treptat la începutul anului 2026. Această măsură nu a mulțumit guvernul, care a cerut ca site-ul Shein să fie suspendat complet până când vor fi garantate măsuri eficiente pentru a preveni revânzarea unor produse similare interzise. Guvernul a solicitat o redeschidere condiționată sub supravegherea Arcom, autoritatea franceză de reglementare digitală.

Tribunalul Judiciar din Paris a respins această cerere în decembrie, considerând-o „disproporționată” după ce gigantul asiatic al comerțului electronic a eliminat în mod voluntar produsele contrare din magazinul său online. În decizia sa inițială, însă, instanța a ordonat companiei Shein să nu reia vânzarea de produse pornografice pentru adulți fără a implementa un filtru de vârstă eficient. Deși instanța a recunoscut existența „unor daune grave aduse ordinii publice, protecției minorilor și sănătății și siguranței potențialilor cumpărători și a terților”, a considerat aceste vânzări „puncte cheie” și a observat că platforma a eliminat produsele.

Shein acuzat că nu respectă standardele europene

Guvernul, pe de altă parte, consideră că aceste încălcări ale ordinii publice, departe de a fi incidente izolate, sunt recurente și consideră că riscurile sistemice ale acestei platforme justifică o reexaminare, de unde și decizia de a face apel. Cu toate acestea, și-a redus cererile, conștient de șansele mici de a vedea site-ul blocat în întregime, și a cerut Shein să-și suspende piața. Comunitatea de afaceri consideră că gigantul asiatic nu respectă standardele europene: pe principalele platforme asiatice, 94% dintre produse nu sunt conforme cu aceste reguli, inclusiv 66% considerate periculoase, a estimat guvernul francez anul trecut

