Suspendarea vânzărilor Shein în Franța va fi decisă la Curtea de Apel

Curtea de Apel din Paris urmează să se pronunțe joi, 19 martie, cu privire la cererea statului de suspendare a „pieței” Shein din Franța pentru găzduirea de produse ilicite, cum ar fi păpușile cu tentă de pornografie infantilă, chiar dacă acestea au fost deja eliminate, potrivit Le Figaro.

Acest caz a început toamna trecută, când pe piața Shein au fost descoperite păpuși sexuale care seamănă cu fetițe, precum și arme de categoria A și medicamente interzise. Shein, fondată în China și acum cu sediul în Singapore, vinde pe site-ul său web haine ultra-fast fashion care au făcut-o celebră, dar găzduiește și produse vândute de terți pe piața sa.

Shein și-a blocat în mod voluntar întreaga piață din Franța

În timpul scandalului din noiembrie, Shein și-a blocat în mod voluntar întreaga piață din Franța pentru a efectua un audit complet și a corecta orice vulnerabilități, înainte de a o redeschide treptat la începutul anului 2026. Această măsură nu a mulțumit guvernul, care a cerut ca site-ul Shein să fie suspendat complet până când vor fi garantate măsuri eficiente pentru a preveni revânzarea unor produse similare interzise. Guvernul a solicitat o redeschidere condiționată sub supravegherea Arcom, autoritatea franceză de reglementare digitală.

Tribunalul Judiciar din Paris a respins această cerere în decembrie, considerând-o „disproporționată” după ce gigantul asiatic al comerțului electronic a eliminat în mod voluntar produsele contrare din magazinul său online. În decizia sa inițială, însă, instanța a ordonat companiei Shein să nu reia vânzarea de produse pornografice pentru adulți fără a implementa un filtru de vârstă eficient. Deși instanța a recunoscut existența „unor daune grave aduse ordinii publice, protecției minorilor și sănătății și siguranței potențialilor cumpărători și a terților”, a considerat aceste vânzări „puncte cheie” și a observat că platforma a eliminat produsele.

Shein acuzat că nu respectă standardele europene

Guvernul, pe de altă parte, consideră că aceste încălcări ale ordinii publice, departe de a fi incidente izolate, sunt recurente și consideră că riscurile sistemice ale acestei platforme justifică o reexaminare, de unde și decizia de a face apel. Cu toate acestea, și-a redus cererile, conștient de șansele mici de a vedea site-ul blocat în întregime, și a cerut Shein să-și suspende piața. Comunitatea de afaceri consideră că gigantul asiatic nu respectă standardele europene: pe principalele platforme asiatice, 94% dintre produse nu sunt conforme cu aceste reguli, inclusiv 66% considerate periculoase, a estimat guvernul francez anul trecut