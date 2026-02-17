De ce a intrat Shein în ancheta Comisiei Europene și ce urmează pentru gigantul chinez

Mai precis, investigația se va concentra asupra următoarelor elemente:

Sistemele instituite de Shein pentru a limita vânzarea de produse ilegale în Uniunea Europeană, inclusiv de conținut ce ar putea constitui materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor, precum păpuși sexuale cu înfățișare de copil, scrie romania.representation.ec.

Riscurile legate de proiectarea serviciului astfel încât să creeze dependență, inclusiv faptul că li se dau puncte sau recompense consumatorilor pentru implicare, precum și sistemele instituite de Shein pentru a atenua astfel de riscuri.

Caracteristicile care creează dependență ar putea avea un impact negativ asupra stării de bine a utilizatorilor, precum și asupra protecției consumatorilor în mediul online.

Transparența sistemelor de recomandare pe care le utilizează Shein pentru a propune conținut și produse utilizatorilor. În temeiul RSD, Shein trebuie să divulge principalii parametri utilizați în sistemele sale de recomandare și trebuie să le ofere utilizatorilor cel puțin o opțiune ușor accesibilă care nu se bazează pe crearea de profiluri pentru fiecare sistem de recomandare.

Comisia va realiza acum, în mod prioritar, propria investigație amănunțită. Inițierea procedurii oficiale nu aduce atingere rezultatului acesteia.

Coimisiún na Meán, coordonatorul serviciilor digitale pentru Irlanda, va fi de asemenea asociat la investigația Comisiei, în calitate de coordonator național al serviciilor digitale în țara din UE în care este stabilită Shein.

Etapele următoare

După inițierea oficială a procedurii, Comisia va continua să colecteze probe, de exemplu prin trimiterea de cereri suplimentare de informații către Shein sau către părți terțe ori prin desfășurarea de acțiuni de monitorizare sau de interviuri.

Inițierea procedurii oficiale împuternicește Comisia să ia măsuri suplimentare de asigurare a respectării legislației, inclusiv măsuri provizorii sau adoptarea unei decizii de neconformitate. De asemenea, Comisia are competența de a accepta angajamentele asumate de Shein pentru a remedia aspectele care fac obiectul procedurii.

RSD nu stabilește niciun termen legal pentru încheierea procedurilor oficiale. Durata unei investigații aprofundate depinde de mai mulți factori, inclusiv de complexitatea cazului, de măsura în care compania în cauză cooperează cu Comisia și de exercitarea dreptului la apărare. În plus, inițierea unei proceduri oficiale nu aduce atingere rezultatului acesteia sau oricărei alte proceduri pe care Comisia poate decide să o inițieze în temeiul altor articole din RSD.

Context

Decizia de astăzi a fost luată în urma analizelor preliminare ale rapoartelor de evaluare a riscurilor prezentate de Shein, a răspunsurilor la cererile oficiale de informații ale Comisiei, precum și ale unor informații comunicate de părți terțe.

Comisia a trimis Shein trei cereri de informații, la 28 iunie 2024, 6 februarie 2025 și 26 noiembrie 2025,prin care solicita mai multe detalii cu privire la respectarea RSD de către companie, în special în legătură cu protecția consumatorilor și a minorilor, și cu privire la transparența sistemelor de recomandare ale acesteia.