Franța, despre pretențiile Israelului față de Liban: Dezarmarea Hezbollah în trei zile, o cerință „nerezonabilă”

Jean-Yves Le Drian a punctat că Israelul nu a reușit să elimine capacitatea militară a Hezbollah nici în perioada îndelungată a ocupației Libanului, argumentând că nu este rezonabilă cererea de dezarmare rapidă.

„Israelul a ocupat Libanul pentru o perioadă foarte lungă de timp și nu a reușit să eradicheze capacitatea militară a Hezbollah. Acum nu pot cere guvernului libanez să facă această muncă în trei zile sub bombardament”, a spus oficialul francez, într-o intervenție la FranceInfo.

Trimisul consideră că situația Libanului din Orientul Mijlociu se poate rezolva doar prin negocieri, subliniind rolul președintelui Macron în acest demers diplomatic.

„Vom ieși din această situație doar prin negocieri. Emmanuel Macron este singurul care poate vorbi cu toată lumea. Este esențial ca negocierile să înceapă în Liban. Asta este ceea ce își dorește președintele și asta este, de asemenea, ceea ce își dorește poporul libanez”, spune Le Drian.

El a criticat reacția Israelului, pe care o consideră disproporționată și contraproductivă. „Răspunsul israelian este disproporționat deoarece are un efect contraproductiv. Îi unește pe diverșii actori împotriva Israelului, în timp ce principala problemă era Hezbollah”, mai spune diplomatul francez.

El a reiterat poziția Franței,conform căreia Parisul nu va participa la operațiuni militare pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz. „Acesta nu este războiul nostru. El (Trump) a decis singur acest război; nu ar trebui să se întoarcă acum la alții spunând: „Veniți să mă ajutați”. Trebuie să își asume responsabilitatea”, adăugă Le Drian.

Conflictul din Orient s-a intensificat după ce Hezbollah a intrat în războiul regional în sprijinul Iranului, atacând Israelul. În urma ripostelor israeliene, autoritățile libaneze susțin că peste 900 de persoane au fost ucise în urma atacurilor israeliene.