Atacuri israeliene în Liban, în ciuda armistițiului / Cel puțin 14 persoane au murit

Cel puțin 14 persoane, inclusiv doi copii și două femei, au fost ucise duminică în urma unor atacuri israeliene în Liban, potrivit Ministerului Sănătății de la Beirut, potrivit BBC.

Alte 37 de persoane au fost rănite, într-o nouă escaladare a violențelor, în pofida armistițiului aflat încă în vigoare.

Armata israeliană, Forțele de Apărare Israeliene (IDF), a emis anterior avertismente de evacuare pentru mai multe localități din sudul Libanului, susținând că zonele vizate sunt folosite de Hezbollah pentru pregătirea unor atacuri.

Ulterior, IDF a confirmat că a efectuat lovituri aeriene și de artilerie asupra unor „agenți și situri” ale grupării.

Atacuri reciproce și tensiuni în creștere

În paralel, Israelul a anunțat că un soldat de 19 ani a fost ucis și alți șase răniți într-un atac cu drone lansat de Hezbollah în Liban.

Armata israeliană a mai precizat că a interceptat trei drone trimise de grupare către teritoriul israelian.

Premierul Benjamin Netanyahu a declarat că armata „acționează cu forță” și a acuzat Hezbollah că subminează armistițiul.

Potrivit acestuia, Israelul își rezervă dreptul de a interveni nu doar ca răspuns la atacuri, ci și pentru a preveni amenințări iminente.

Armistițiu fragil, încălcat de ambele părți

Armistițiul dintre Israel și Hezbollah, intrat în vigoare pe 16 aprilie și recent prelungit, rămâne extrem de fragil. Ambele părți s-au acuzat reciproc în mod repetat de încălcarea acordului.

Doar cu o zi înainte, cel puțin șase persoane au fost ucise în alte atacuri în sudul Libanului, după ce Netanyahu a ordonat intensificarea loviturilor asupra pozițiilor Hezbollah.

Context regional tensionat

Escaladarea din Liban are loc pe fondul unor tensiuni mai largi în regiune, inclusiv negocierile dificile dintre Iran și Statele Unite. Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, se află într-un turneu diplomatic, în încercarea de a relansa dialogul cu Washingtonul.

Deși armistițiul dintre Israel și Hezbollah a fost extins pentru a permite negocieri mai ample în regiune, schimburile de focuri și atacurile continue arată cât de instabilă rămâne situația.

Conflictul riscă astfel să se reaprindă în orice moment, în condițiile în care niciuna dintre părți nu pare dispusă să facă un pas înapoi.