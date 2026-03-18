Li s-a tăiat maioneza? Hellmann’s și alte mărci Unilever ar putea fi separate de restul afacerilor alimentare

O astfel de tranzacție ar putea evalua afacerea alimentară Unilever la zeci de miliarde de dolari, iar activele sale ar putea atrage interesul unor potențiali cumpărători, notează Bloomberg.

CEO-ul Unilever, Fernando Fernandez, a declarat că grupul se concentrează pe domeniile de frumusețe, îngrijire personală și wellbeing. În trecut, compania a vândut deja unele active alimentare, iar Hellmann’s și Knorr reprezintă aproximativ 60% din vânzările de produse alimentare ale companiei, procent ce ar putea crește la 70–75% după ce vor fi eliminate brandurile locale.

Unilever, conglomerat anglo-olandez, se află în faza preliminară de analiză a opțiunilor, discutând cu consultanți despre scenarii posibile. Deciziile finale nu au fost încă luate, iar compania ar putea alege să păstreze structura actuală sau să urmeze alte alternative, fără a se angaja neapărat într-o tranzacție înainte de 2027.

Ce branduri alimentare deține Unilever în prezent

Brandurile alimentare ale Unilever includ, pe lângă Hellmann’s și Knorr, condimentele Colman’s, cuburile de supă Knorr, muștarul Dijon Maille, tăiței instant Namdong și pasta sărată Marmite, apreciată și controversată în egală măsură.

Sub conducerea lui Fernandez, Unilever continuă transformarea de la un grup axat pe alimente către unul concentrat pe frumusețe, îngrijire personală și wellbeing. În 2025, divizia de înghețată a fost separată în cadrul Magnum Ice Cream Co., compania păstrând un pachet de aproape 20% pe care îl va vinde treptat în următorii ani.

În ultimul deceniu, Unilever a vândut mai multe active alimentare, inclusiv divizia globală de unturi și margarine, brandul I Can’t Believe It’s Not Butter!, precum și snack-uri precum Graze sau producătorul de carne vegetală The Vegetarian Butcher. În continuare, compania mai deține branduri locale estimate între 1 și 1,5 miliarde de euro, care ar putea fi cedate.

Ce probleme au Unilever și rivalul său, Nestlé

Companiile alimentare mari, precum Unilever și rivalul Nestlé, întâmpină dificultăți în a stimula creșterea vânzărilor, pe fondul consumatorilor care reduc cheltuielile și se orientează spre branduri mai ieftine. De asemenea, popularitatea medicamentelor pentru pierderea în greutate GLP-1 amenință industria alimentară, deoarece consumatorii mănâncă mai puțin sau aleg produse mai puțin calorice.

În contrast, segmentul de frumusețe rămâne un domeniu de creștere pentru multinaționale, tinerii și persoanele mai în vârstă investind în rutine complexe de îngrijire a pielii sau colecții de parfumuri. Fernandez a declarat că se concentrează pe branduri precum Dove și Liquid IV, parte a planului său mai amplu de redresare a Unilever.

Fernando Fernandez a preluat conducerea companiei după înlăturarea predecesorului Hein Schumacher, iar consiliul de administrație consideră că fostul director financiar va accelera ritmul schimbărilor.