Românii preferă mărcile private. Brandurile retailerilor au depășit mărcile tradiţionale în şase categorii alimentare

În prezent, competiţia dintre mărcile private şi brandurile tradiţionale este mai intensă ca oricând. Retailerii şi producătorii vin cu oferte şi reduceri în încercarea de a atrage consumatorii într-o perioadă economică dificilă.

Potrivit calculelor ZF bazate pe date din piaţă, românii cheltuie anual între 5,6 şi 6,6 miliarde de euro pe produse sub mărci private precum Pilos, K-Classic, Gusturi Româneşti, Hanul Boieresc, Tex sau Qilive, iar cea mai mare parte a acestor sume merge către produse alimentare.

Datele pornesc de la faptul că mărcile proprii ale retailerilor au ajuns la o cotă totală de aproximativ 20% în România, conform NielsenIQ. Comerţul cu dominantă alimentară este estimat de jucătorii din domeniu la 28-33 de miliarde de euro pe an.

Cota de 20% reprezintă ponderea generală a mărcilor private la nivelul întregului sector FMCG, care include alimente, băuturi, produse pentru îngrijirea personală şi a locuinţei.

În Europa, mărcile private au câștigat teren începând cu 2023

De cealaltă parte a oceanului, mărcile private au înregistrat un nou record începând cu 2023 în Europa, acestea reprezentând circa 54% din creșterea totală a pieței alimentare. În același timp, vânzările la produsele marcă proprie au atins un nivel absolut în vechiul continent, cu suma de circa 340 de miliarde de euro în 17 țări europene.

Acum, cel mai mare coșmar al Big Food se desfășoară pe culoarele supermarketurilor din SUA. Cumpărătorii, obosiți de prețurile ridicate și de alimentele ambalate foarte procesate, cumpără din ce în ce mai mult de la mărci alimentare mai mici, amenințând astfel creșterea produselor de miliarde de dolari ale conglomeratelor precum Unilever, de pildă.

Se pare că acest fenomen a luat amploare și în România, consumatorii reorientându-se spre prețuri mai mici sub impulsul incertitudinilor geopolitice și economice apărute la nivel internațional, dar și național.