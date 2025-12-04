S-a deschis primul magazin robotizat din România. Proximart va funcționa non-stop într-un ansamblu din estul Capitalei

Punctul comercial Proximart a fost amplasat lângă clădirea publică AGORA a ansamblului Liziera de Lac. Magazinul este complet automatizat, iar accesul se face printr-un ecran amplasat la exterior.

Utilizatorul selectează produsele de pe ecran, plătește cu cardul, iar un robot din interiorul spațiului comercial colectează produsele și le livrează în câteva minute printr-o fereastră securizată. Sistemul funcționează fără personal, pe baza unui software care urmărește permanent stocurile și procesele interne.

Proximart oferă produse esențiale, precum alimente de bază, conserve, pâine, lapte UHT, articole de igienă și produse de curățenie, dar și băuturi și gustări. Funcționarea non-stop este gândită pentru rezidenții ansamblului, însă modelul poate fi replicat și în alte zone.

În prezent, ansamblul Liziera de Lac are aproximativ 200 de locuitori și se află în apropierea zonei Pallady și a stației de metrou Anghel Saligny. Proiectul este conectat la principalele artere din partea de est a Bucureștiului, inclusiv autostrada A2 și viitorul nod A0.

SQB Robotics este un start-up înregistrat la Brașov, fondat de Alexandra Boros și Victor Tanvuia. Compania dezvoltă un sistem robotizat de retail care poate fi adaptat și instalat în diverse locații, iar tehnologia se află în curs de brevetare.

Proximart este primul magazin din rețea care devine funcțional, iar start-up-ul are în plan instalarea mai multor unități asemănătoare, în funcție de cererea din piață.