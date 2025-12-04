Val de concedieri în România. Peste 600 de angajați Aumovio urmează să fie disponibilizați în cadrul unei restructurări globale

Aumovio, compania desprinsă recent din Continental și listată la bursă în septembrie, declanșează un amplu proces de reducere a personalului în România, afectând 641 de angajați din trei centre, scrie Profit.ro

Decizia vine în contextul unei strategii globale de optimizare, într-o perioadă marcată de presiuni financiare și obiective de eficientizare la nivel internațional.

Restructurări masive în centrele din Iași, Sibiu și Timișoara

Compania a anunțat că va elimina 288 de posturi la Iași, 117 la Sibiu și 236 la Timișoara, măsură încadrată într-un plan de reașezare strategică a investițiilor.

Aumovio intenționează să direcționeze resursele către tehnologii de vârf, parteneriate în ecosistemul tehnologic și creșterea eficienței operaționale.

Reprezentanții firmei subliniază că restructurarea afectează sectoare precum User Experience, Safety and Motion, Architecture and Network Solutions, Autonomous Mobility și divizia Aumovio Operations & Technology (AOT).

Implementarea completă a măsurilor este programată până la finalul anului 2026.

Compensații și proceduri interne pentru angajații disponibilizați

Conform contractului colectiv de muncă, personalul concediat va beneficia de salarii compensatorii, între una și șase remunerații, în funcție de vechime.

Angajații cu vârste peste 50 și 55 de ani, precum și persoanele vulnerabile, vor primi sume suplimentare.

Compania a inițiat deja procesul de informare a angajaților din cercetare și dezvoltare, respectând procedurile legale în vigoare.

Rezultate mixte după separarea de Continental

Deși recent listată, Aumovio a raportat în primele nouă luni o scădere a vânzărilor la 14,1 miliarde euro, respectiv o diminuare de 4,2% față de 2024.

EBIT-ul ajustat pe trimestrul al treilea a coborât la 150 milioane euro, însă valoarea cumulată pe trei trimestre a urcat la 409 milioane, marcând o creștere de 146%.

Compania explică evoluția prin optimizări de costuri, restructurări și îmbunătățirea mixului de produse.

Cu peste 13.000 de angajați la nivel național, Aumovio a preluat centrele R&D și unitățile de producție deținute anterior de Continental, producând senzori, afișaje, sisteme de frânare și soluții pentru mobilitate autonomă.