Curs valutar, 4 decembrie. Euro și aurul, în ascensiune

Moneda europeană continuă să urce, fiind cotată de BNR la 5,0920 lei. Francul elvețian și lira sterlină s-au apreciat până la 5,4521 lei, respectiv 5,8241 lei. Dolarul american a coborât până 4,3641 lei.

Gramul de aur a fost ușor mai scump, fiind evaluat la 589,3601 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9549 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate joi de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0920 Dolarul SUA USD 4,3641 Francul elvețian CHF 5,4521 Lira sterlină GPB 5,8241 Gramul de aur XAU 589,3601 Dolarul australian AUD 2,8856 Dolarul canadian CAD 3,1251 Coroana cehă CZK 0,2104 Coroana daneză DKK 0,6818 Lira egipteană EGP 0,0917 100 Forinți maghiari HUF 1,3321 100 Yeni japonezi JPY 2,8191 Leul moldovenesc MDL 0,2576 Coroana norvegiană NOK 0,4330 Zlotul polonez PLN 1,2039 Coroana suedeză SEK 0,4648 Lira turcească TRY 0,1026 Rubla rusească RUB 0,0566 Leva bulgărească BGN 2,6035 Randalul sud-african ZAR 0,2567 Realul brazilian BRL 0,8222 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6171 Rupia indiană INR 0,0485 100 Woni sud-coreeni KRW 0,2966 Peso-ul mexican MXN 0,2390 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5180 Dinarul sârbesc RSD 0,0434 Hryvna ucraineană UAH 0,1034 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1882 Bahtul thailandez THB 0,1362 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5607 100 Rupii indoneziene IDR 0,0262 Shekelul israelian ILS 1,3491 100 Coroane islandeze ISK 3,4174 Ringgitul malaysian MIR 1,0613 Peso-ul filipinez PHP 0,0739 Dolarul singaporez SGD 3,3690 DST XDR 5,9549

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.