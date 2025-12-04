Curs valutar, 4 decembrie. Euro și aurul, în ascensiune

Moneda europeană continuă să urce, fiind cotată de BNR la 5,0920 lei. Francul elvețian și lira sterlină s-au apreciat până la 5,4521 lei, respectiv 5,8241 lei. Dolarul american a coborât până 4,3641 lei.
Gramul de aur a fost ușor mai scump, fiind evaluat la 589,3601 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9549 lei.
Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate joi de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:
|
Moneda
|
Simbol
|
RON
|
Euro
|
EUR
|
5,0920
|
Dolarul SUA
|
USD
|
4,3641
|
Francul elvețian
|
CHF
|
5,4521
|
Lira sterlină
|
GPB
|
5,8241
|
Gramul de aur
|
XAU
|
589,3601
|
Dolarul australian
|
AUD
|
2,8856
|
Dolarul canadian
|
CAD
|
3,1251
|
Coroana cehă
|
CZK
|
0,2104
|
Coroana daneză
|
DKK
|
0,6818
|
Lira egipteană
|
EGP
|
0,0917
|
100 Forinți maghiari
|
HUF
|
1,3321
|
100 Yeni japonezi
|
JPY
|
2,8191
|
Leul moldovenesc
|
MDL
|
0,2576
|
Coroana norvegiană
|
NOK
|
0,4330
|
Zlotul polonez
|
PLN
|
1,2039
|
Coroana suedeză
|
SEK
|
0,4648
|
Lira turcească
|
TRY
|
0,1026
|
Rubla rusească
|
RUB
|
0,0566
|
Leva bulgărească
|
BGN
|
2,6035
|
Randalul sud-african
|
ZAR
|
0,2567
|
Realul brazilian
|
BRL
|
0,8222
|
Renminbi-ul chinezesc
|
CNY
|
0,6171
|
Rupia indiană
|
INR
|
0,0485
|
100 Woni sud-coreeni
|
KRW
|
0,2966
|
Peso-ul mexican
|
MXN
|
0,2390
|
Dolarul neo-zeelandez
|
NZD
|
2,5180
|
Dinarul sârbesc
|
RSD
|
0,0434
|
Hryvna ucraineană
|
UAH
|
0,1034
|
Dirhamul Emiratelor Arabe
|
AED
|
1,1882
|
Bahtul thailandez
|
THB
|
0,1362
|
Dolarul din Hong Kong
|
HKD
|
0,5607
|
100 Rupii indoneziene
|
IDR
|
0,0262
|
Shekelul israelian
|
ILS
|
1,3491
|
100 Coroane islandeze
|
ISK
|
3,4174
|
Ringgitul malaysian
|
MIR
|
1,0613
|
Peso-ul filipinez
|
PHP
|
0,0739
|
Dolarul singaporez
|
SGD
|
3,3690
|
DST
|
XDR
|
5,9549
Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.