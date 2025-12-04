Prima pagină » Economic » Curs valutar, 4 decembrie. Euro și aurul, în ascensiune

Curs valutar, 4 decembrie. Euro și aurul, în ascensiune

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru joi, 4 decembrie 2025.
Sursa foto: AI
Maria Miron
04 dec. 2025, 13:23, Economic

Moneda europeană continuă să urce, fiind cotată de BNR la 5,0920 lei. Francul elvețian și lira sterlină s-au apreciat până la 5,4521 lei, respectiv 5,8241 lei. Dolarul american a coborât până 4,3641 lei.

Gramul de aur a fost ușor mai scump, fiind evaluat la 589,3601 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9549 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate joi de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda

Simbol

RON

Euro

EUR

5,0920

Dolarul SUA

USD

4,3641

Francul elvețian

CHF

5,4521

Lira sterlină

GPB

5,8241

Gramul de aur

XAU

589,3601

Dolarul australian

AUD

2,8856

Dolarul canadian

CAD

3,1251

Coroana cehă

CZK

0,2104

Coroana daneză

DKK

0,6818

Lira egipteană

EGP

0,0917

100 Forinți maghiari

HUF

1,3321

100 Yeni japonezi

JPY

2,8191

Leul moldovenesc

MDL

0,2576

Coroana norvegiană

NOK

0,4330

Zlotul polonez

PLN

1,2039

Coroana suedeză

SEK

0,4648

Lira turcească

TRY

0,1026

Rubla rusească

RUB

0,0566

Leva bulgărească

BGN

2,6035

Randalul sud-african

ZAR

0,2567

Realul brazilian

BRL

0,8222

Renminbi-ul chinezesc

CNY

0,6171

Rupia indiană

INR

0,0485

100 Woni sud-coreeni

KRW

0,2966

Peso-ul mexican

MXN

0,2390

Dolarul neo-zeelandez

NZD

2,5180

Dinarul sârbesc

RSD

0,0434

Hryvna ucraineană

UAH

0,1034

Dirhamul Emiratelor Arabe

AED

1,1882

Bahtul thailandez

THB

0,1362

Dolarul din Hong Kong

HKD

0,5607

100 Rupii indoneziene

IDR

0,0262

Shekelul israelian

ILS

1,3491

100 Coroane islandeze

ISK

3,4174

Ringgitul malaysian

MIR

1,0613

Peso-ul filipinez

PHP

0,0739

Dolarul singaporez

SGD

3,3690

DST

XDR

5,9549

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.

