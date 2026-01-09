Prima pagină » Economic » Curs valutar, 9 ianuarie. Euro și aurul au urcat

Curs valutar, 9 ianuarie. Euro și aurul au urcat

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru ziua de vineri, 9 ianuarie 2026.
Curs valutar, 9 ianuarie. Euro și aurul au urcat
Sursa foto: Patrick Pleul/dpa
Maria Miron
09 ian. 2026, 13:27, Economic

Moneda europeană a urcat ușor, fiind cotată de BNR, la 5,0887 lei. Dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au apreciat până la 4,3702 lei, respectiv 5,4644 lei și 5,8578 lei.

Gramul de aur a crescut cu mai mult de 7 lei, fiind evaluat la 627,8925 lei.

Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9632 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate vineri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda

Simbol

RON

Euro

EUR

5,0887

Dolarul SUA

USD

4,3702

Francul elvețian

CHF

5,4644

Lira sterlină

GPB

5,8578

Gramul de aur

XAU

627,8925

Dolarul australian

AUD

2,9194

Dolarul canadian

CAD

3,1505

Coroana cehă

CZK

0,2093

Coroana daneză

DKK

0,6810

Lira egipteană

EGP

0,0925

100 Forinți maghiari

HUF

1,3196

100 Yeni japonezi

JPY

2,7715

Leul moldovenesc

MDL

0,2577

Coroana norvegiană

NOK

0,4329

Zlotul polonez

PLN

1,2081

Coroana suedeză

SEK

0,4738

Lira turcească

TRY

0,1012

Rubla rusească

RUB

0,0553

Randalul sud-african

ZAR

0,2641

Realul brazilian

BRL

0,8111

Renminbi-ul chinezesc

CNY

0,6258

Rupia indiană

INR

0,0485

100 Woni sud-coreeni

KRW

0,2996

Peso-ul mexican

MXN

0,2426

Dolarul neo-zeelandez

NZD

2,5040

Dinarul sârbesc

RSD

0,0434

Hryvna ucraineană

UAH

0,1013

Dirhamul Emiratelor Arabe

AED

1,1898

Bahtul thailandez

THB

0,1390

Dolarul din Hong Kong

HKD

0,5607

100 Rupii indoneziene

IDR

0,0259

Shekelul israelian

ILS

1,3790

100 Coroane islandeze

ISK

3,4523

Ringgitul malaysian

MIR

1,0728

Peso-ul filipinez

PHP

0,0738

Dolarul singaporez

SGD

3,3959

DST

XDR

5,9632

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.

Recomandarea video

Ce se știe despre racheta hipersonică Oreșnik, lansată de Rusia împotriva Ucrainei
G4Media
Cât costă un loc de veci în 2026. Tabel complet, pentru cele mai importante orașe din România
Gandul
Matei a murit la doar 14 ani, în mașina condusă de mama lui. În ce stare sunt ceilalți 3 frați, care se aflau cu ei în mașină?
Cancan
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
Prosport
Un primar care a adunat 13,5 tone de aur din mită a fost condamnat la moarte, în China. Ce avere avea
Libertatea
„Dieta” Survivor 2026: Ce se întâmplă în organismul tău dacă mănânci orez în fiecare zi
CSID
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un vehicul 12×12
Promotor