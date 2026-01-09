Curs valutar, 9 ianuarie. Euro și aurul au urcat

Moneda europeană a urcat ușor, fiind cotată de BNR, la 5,0887 lei. Dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au apreciat până la 4,3702 lei, respectiv 5,4644 lei și 5,8578 lei.

Gramul de aur a crescut cu mai mult de 7 lei, fiind evaluat la 627,8925 lei.

Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9632 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate vineri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0887 Dolarul SUA USD 4,3702 Francul elvețian CHF 5,4644 Lira sterlină GPB 5,8578 Gramul de aur XAU 627,8925 Dolarul australian AUD 2,9194 Dolarul canadian CAD 3,1505 Coroana cehă CZK 0,2093 Coroana daneză DKK 0,6810 Lira egipteană EGP 0,0925 100 Forinți maghiari HUF 1,3196 100 Yeni japonezi JPY 2,7715 Leul moldovenesc MDL 0,2577 Coroana norvegiană NOK 0,4329 Zlotul polonez PLN 1,2081 Coroana suedeză SEK 0,4738 Lira turcească TRY 0,1012 Rubla rusească RUB 0,0553 Randalul sud-african ZAR 0,2641 Realul brazilian BRL 0,8111 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6258 Rupia indiană INR 0,0485 100 Woni sud-coreeni KRW 0,2996 Peso-ul mexican MXN 0,2426 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5040 Dinarul sârbesc RSD 0,0434 Hryvna ucraineană UAH 0,1013 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1898 Bahtul thailandez THB 0,1390 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5607 100 Rupii indoneziene IDR 0,0259 Shekelul israelian ILS 1,3790 100 Coroane islandeze ISK 3,4523 Ringgitul malaysian MIR 1,0728 Peso-ul filipinez PHP 0,0738 Dolarul singaporez SGD 3,3959 DST XDR 5,9632

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.