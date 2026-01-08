Curs valutar, 8 ianuarie. Euro și aurul scad ușor

Moneda europeană a scăzut ușor, fiind cotată de BNR, la 5,0871 lei. Dolarul american a urcat până la 4,3558 lei, iar francul elvețian și lira sterlină s-au depreciat până la 5,4641 lei, respectiv 5,8560 lei.

Gramul de aur a fost 620,6214 lei, cu aproximativ 70 de bani sub ultima cotație, publicată înaintea sărbătorilor legale din ianuarie.

Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât până la 5,9516 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate joi de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0871 Dolarul SUA USD 4,3558 Francul elvețian CHF 5,4641 Lira sterlină GPB 5,8560 Gramul de aur XAU 620,6214 Dolarul australian AUD 2,9158 Dolarul canadian CAD 3,1396 Coroana cehă CZK 0,2097 Coroana daneză DKK 0,6808 Lira egipteană EGP 0,0921 100 Forinți maghiari HUF 1,3208 100 Yeni japonezi JPY 2,7798 Leul moldovenesc MDL 0,2577 Coroana norvegiană NOK 0,4307 Zlotul polonez PLN 1,2078 Coroana suedeză SEK 0,4732 Lira turcească TRY 0,1012 Rubla rusească RUB 0,0541 Randalul sud-african ZAR 0,2644 Realul brazilian BRL 0,8088 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6226 Rupia indiană INR 0,0484 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3002 Peso-ul mexican MXN 0,2425 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5037 Dinarul sârbesc RSD 0,0434 Hryvna ucraineană UAH 0,1011 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1859 Bahtul thailandez THB 0,1383 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5590 100 Rupii indoneziene IDR 0,0259 Shekelul israelian ILS 1,3708 100 Coroane islandeze ISK 3,4559 Ringgitul malaysian MIR 1,0722 Peso-ul filipinez PHP 0,0735 Dolarul singaporez SGD 3,3920 DST XDR 5,9516

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.