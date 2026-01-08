Curs valutar, 8 ianuarie. Euro și aurul scad ușor

Moneda europeană a scăzut ușor, fiind cotată de BNR, la 5,0871 lei. Dolarul american a urcat până la 4,3558 lei, iar francul elvețian și lira sterlină s-au depreciat până la 5,4641 lei, respectiv 5,8560 lei.
Gramul de aur a fost 620,6214 lei, cu aproximativ 70 de bani sub ultima cotație, publicată înaintea sărbătorilor legale din ianuarie.
Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât până la 5,9516 lei.
Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate joi de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:
|
Moneda
|
Simbol
|
RON
|
Euro
|
EUR
|
5,0871
|
Dolarul SUA
|
USD
|
4,3558
|
Francul elvețian
|
CHF
|
5,4641
|
Lira sterlină
|
GPB
|
5,8560
|
Gramul de aur
|
XAU
|
620,6214
|
Dolarul australian
|
AUD
|
2,9158
|
Dolarul canadian
|
CAD
|
3,1396
|
Coroana cehă
|
CZK
|
0,2097
|
Coroana daneză
|
DKK
|
0,6808
|
Lira egipteană
|
EGP
|
0,0921
|
100 Forinți maghiari
|
HUF
|
1,3208
|
100 Yeni japonezi
|
JPY
|
2,7798
|
Leul moldovenesc
|
MDL
|
0,2577
|
Coroana norvegiană
|
NOK
|
0,4307
|
Zlotul polonez
|
PLN
|
1,2078
|
Coroana suedeză
|
SEK
|
0,4732
|
Lira turcească
|
TRY
|
0,1012
|
Rubla rusească
|
RUB
|
0,0541
|
Randalul sud-african
|
ZAR
|
0,2644
|
Realul brazilian
|
BRL
|
0,8088
|
Renminbi-ul chinezesc
|
CNY
|
0,6226
|
Rupia indiană
|
INR
|
0,0484
|
100 Woni sud-coreeni
|
KRW
|
0,3002
|
Peso-ul mexican
|
MXN
|
0,2425
|
Dolarul neo-zeelandez
|
NZD
|
2,5037
|
Dinarul sârbesc
|
RSD
|
0,0434
|
Hryvna ucraineană
|
UAH
|
0,1011
|
Dirhamul Emiratelor Arabe
|
AED
|
1,1859
|
Bahtul thailandez
|
THB
|
0,1383
|
Dolarul din Hong Kong
|
HKD
|
0,5590
|
100 Rupii indoneziene
|
IDR
|
0,0259
|
Shekelul israelian
|
ILS
|
1,3708
|
100 Coroane islandeze
|
ISK
|
3,4559
|
Ringgitul malaysian
|
MIR
|
1,0722
|
Peso-ul filipinez
|
PHP
|
0,0735
|
Dolarul singaporez
|
SGD
|
3,3920
|
DST
|
XDR
|
5,9516
Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.