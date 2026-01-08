Prima pagină » Economic » Curs valutar, 8 ianuarie. Euro și aurul scad ușor

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru ziua de joi, 8 ianuarie 2026.
Maria Miron
08 ian. 2026, 13:28, Economic

Moneda europeană a scăzut ușor, fiind cotată de BNR, la 5,0871 lei. Dolarul american a urcat până la 4,3558 lei, iar francul elvețian și lira sterlină s-au depreciat până la 5,4641 lei, respectiv 5,8560 lei.

Gramul de aur a fost 620,6214 lei, cu aproximativ 70 de bani sub ultima cotație, publicată înaintea sărbătorilor legale din ianuarie.

Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât până la 5,9516 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate joi de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda

Simbol

RON

Euro

EUR

5,0871

Dolarul SUA

USD

4,3558

Francul elvețian

CHF

5,4641

Lira sterlină

GPB

5,8560

Gramul de aur

XAU

620,6214

Dolarul australian

AUD

2,9158

Dolarul canadian

CAD

3,1396

Coroana cehă

CZK

0,2097

Coroana daneză

DKK

0,6808

Lira egipteană

EGP

0,0921

100 Forinți maghiari

HUF

1,3208

100 Yeni japonezi

JPY

2,7798

Leul moldovenesc

MDL

0,2577

Coroana norvegiană

NOK

0,4307

Zlotul polonez

PLN

1,2078

Coroana suedeză

SEK

0,4732

Lira turcească

TRY

0,1012

Rubla rusească

RUB

0,0541

Randalul sud-african

ZAR

0,2644

Realul brazilian

BRL

0,8088

Renminbi-ul chinezesc

CNY

0,6226

Rupia indiană

INR

0,0484

100 Woni sud-coreeni

KRW

0,3002

Peso-ul mexican

MXN

0,2425

Dolarul neo-zeelandez

NZD

2,5037

Dinarul sârbesc

RSD

0,0434

Hryvna ucraineană

UAH

0,1011

Dirhamul Emiratelor Arabe

AED

1,1859

Bahtul thailandez

THB

0,1383

Dolarul din Hong Kong

HKD

0,5590

100 Rupii indoneziene

IDR

0,0259

Shekelul israelian

ILS

1,3708

100 Coroane islandeze

ISK

3,4559

Ringgitul malaysian

MIR

1,0722

Peso-ul filipinez

PHP

0,0735

Dolarul singaporez

SGD

3,3920

DST

XDR

5,9516

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.

