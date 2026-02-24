Depozitele în lei și în valută ale populației au scăzut în ianuarie

Banca centrală anunță că masa monetară a înregistrat la sfârșitul lunii ianuarie 2026 un sold de 785 239 milioane lei. Aceasta a scăzut cu 1,3 la sută față de luna decembrie 2025, iar în raport cu ianuarie 2025 s-a majorat cu 6,9 la sută.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a scăzut în luna ianuarie 2026 cu 0,2 la sută față de decembrie 2025, până la nivelul de 446 398,2 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 68 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a diminuat cu 0,6 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 32 la sută în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 0,5 la sută.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 6,6 la sută.

Soldul creditului guvernamental acordat de instituțiile de credit a înregistrat o scădere în luna ianuarie 2026 cu 3 la sută față de luna decembrie 2025, până la 271 386,4 milioane lei. În raport cu ianuarie 2025, acesta s-a majorat cu 9,7 la sută (0,1 la sută în termeni reali).

Depozitele populației, în scădere față de decembrie

Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au scăzut în luna ianuarie 2026 cu 1,8 la sută față de luna anterioară, până la nivelul de 664 101,4 milioane lei, iar față de aceeași perioadă a anului anterior s-au majorat cu 6,3 la sută.

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 68,2 la sută în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au scăzut cu 2,3 la sută față de luna decembrie 2025, până la 453 049,0 milioane lei. Comparativ cu luna ianuarie 2025, acestea s-au majorat cu 3,7 la sută.

Depozitele în lei ale gospodăriilor populației au scăzut cu 0,1 la sută față de luna anterioară, până la 266 416,2 milioane lei, iar comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025, au crescut cu 5,8 la sută.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) au scăzut cu 5,3 la sută față de luna precedentă, iar față de luna ianuarie 2025, au înregistrat o creștere de 0,9 la sută.

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 31,8 la sută în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, au scăzut cu 0,6 la sută față de luna decembrie 2025, ajungând până la nivelul de 211 052,4 milioane lei. Comparativ cu luna ianuarie 2025, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 12,3 la sută.

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au scăzut cu 1,1 la sută față de luna decembrie 2025, până la 142 691,2 milioane lei, iar exprimate în euro, acestea s-au diminuat cu 1,0 la sută, până la 28.000,1 milioane euro. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 11,1 la sută.

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au crescut cu 0,5 la sută față de luna decembrie 2025, până la 68 361,3 milioane lei. Comparativ cu ianuarie 2025, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 14,8 la sută.