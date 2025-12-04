Prima pagină » Economic » Cel mai mare aeroport al României și-a mărit capacitatea. Prima etapă a modernizării, finalizată

Cel mai mare aeroport al României și-a mărit capacitatea. Prima etapă a modernizării, finalizată

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat, joi, finalizarea primei etape a proiectului de modernizare a Aeroportului Internațional Henri Coandă, desfășurată în perioada 2023-2025, pe o suprafață totală de 500.000 de metri pătrați.
„Am recepționat lucrările prevăzute în această etapă, care reprezintă un pas esențial pentru creșterea capacității operaționale a Aeroportului Henri Coandă și pentru optimizarea condițiilor de operare a aeronavelor”, transmit reprezentanții CNAB.

Unul dintre principalele obiective a fost extinderea platformei nr. 2 de îmbarcare-debarcare.

„Suprafața platformei a ajuns la 190.000 mp, ceea ce ne permite să creștem capacitatea de parcare cu 28 de poziții pentru aeronave cod C (ex: Airbus A320, Boeing B737)”, precizează compania. Potrivit CNAB, o parte dintre aceste poziții pot găzdui și trei aeronave de cod E, precum Boeing 777 sau Airbus A330.

În cadrul proiectului, a fost construită o nouă cale de rulare și au fost modernizate, pe 310.000 mp, cele cinci căi de rulare aferente Pistei 08L-26R.

„S-au realizat și două drumuri rapide pentru accesul echipamentelor de handling către platformele aeroportuare”, subliniază CNAB.

Au fost efectuate lucrări și la structurile rutiere aeroportuare, la sistemele de preluare a apelor pluviale de pe suprafețele de mișcare, dar și la sistemul de balizaj și la cel de iluminat LED.

Toate intervențiile respectă cerințele Regulamentului UE 139/2014 privind standardele tehnice aplicabile aerodromurilor, explică reprezentanții instituției.

Contractul a fost adjudecat în decembrie 2022, iar valoarea totală a proiectului a fost de aproximativ 75 de milioane de euro.

„Compania Națională Aeroporturi București a inițiat deja demersurile pentru realizarea Etapei a II-a a modernizării și creșterii capacității operaționale a infrastructurii la Aeroportul Henri Coandă, lansând licitația publică pentru modernizarea Pistei nr. 1 de decolare/aterizare”, transmite compania.

