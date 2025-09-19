Prima pagină » Social » CNAB: A fost mărită capacitatea de parcare a aeronavelor; acces rapid pentru utilaje de handling

CNAB: A fost mărită capacitatea de parcare a aeronavelor; acces rapid pentru utilaje de handling

Compania Națională Aeroporturi București anunță că au fost recepționate noi lucrări de modernizare, prevăzute în cadrul etapei a cincea din proiectul de creștere a capacității operaționale a Aeroportului Henri Coandă și de optimizare a condițiilor de operare a aeronavelor.
Laura Buciu
19 sept. 2025, 13:47, Social

Noile lucrări de modernizare s-au realizat pe o suprafață totală de 66.350 mp.

Investiția a avut drept obiective construirea noii căi de rulare a aeronavelor (Charlie 1), a unui segment dintr-un nou drum de acces rapid pentru utilajele de handling, precum și modernizarea și extinderea platformei nr. 2 de îmbarcare-debarcare a pasagerilor, a cărei suprafață a crescut la 190.000 mp.

Odată cu finalizarea acestei faze, a fost mărită capacitatea de parcare a aeronavelor cu 28 de poziții pentru aeronave cod C (ex: Airbus A320, Boeing B737). Unele dintre aceste poziții vor fi utilizate, de asemenea, pentru parcarea a 3 aeronave cod E (ex: Boeing B777, Airbus A330).

În această etapă au fost realizate lucrări la structurile rutiere aeroportuare, la sistemele de preluare a apelor pluviale de pe suprafețele de mișcare, dar și la sistemul de balizaj și la cel de iluminat LED.

În etapele anterioare, s-au executat lucrări la cele cinci căi de rulare aferente Pistei 08L-26L de decolare/aterizare, la extinderea Platformei nr. 2, precum și la două drumuri care asigură accesul echipamentelor de handling către avioanele de pe platformele aeroportuare.