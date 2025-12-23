Prima pagină » Social » Programul Metrorex de Sărbători. Cum circulă metroul de Crăciun și Revelion

Metrorex anunță că va asigura transportul călătorilor cu metroul în perioada sărbătorilor de iarnă, conform unui program special de circulație.
Sursa foto: Alexandra Pandrea/GMN/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
23 dec. 2025, 15:24, Social

În zilele de 25–26 decembrie, 1–2 ianuarie 2026 și 5–7 ianuarie 2026, trenurile de metrou vor circula potrivit graficelor pentru zilele de weekend și sărbători legale.

Astfel, pe Magistrala 1 (Pantelimon – Dristor 2), Magistrala 2 (Tudor Arghezi – Pipera), Magistrala 3 (Preciziei – Anghel Saligny) și Magistrala 5 (Eroilor 2 – Valea Ialomiței/Râul Doamnei), trenurile vor circula la un interval de 9 minute, iar pe Magistrala 4 (Gara de Nord 2 – Străulești) la un interval de 12 minute.

De asemenea, în noaptea de Revelion, 31 decembrie 2025 / 1 ianuarie 2026, trenurile de metrou vor circula pe toate magistralele între orele 23:00 – 01:00 la un interval de aproximativ 10 minute, iar între orele 01:00 – 05:00 la un interval de circa 20 de minute, precizează Metrorex.

