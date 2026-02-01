Metroul se extinde în București: 11 km noi și 14 stații. Ordinul de începerea a lucrărilor a fost semnat

„Începând de mâine, luni, 2 februarie, toate cele 14 noi staţii prevăzute în proiectul de extindere a magistralei M4 de metrou vor fi deja în proces de proiectare. Am semnat ordinul de începere a lucrărilor şi pentru lotul al doilea, cel dintre Eroii Revoluţiei şi Gara Progresul”, a declarat Daniel Băluţă.

Un tronson de 11 km prin mai multe cartiere și sectoare

Extinderea M4 este prezentată ca cel mai mare proiect derulat de o autoritate publică locală din România, vizând construirea unui tronson de 11 kilometri care va traversa zone precum Gara de Nord, Uranus, 13 Septembrie, Giurgiului și Progresul, trecând prin sectoarele 1, 4 și 5, precum și prin Jilava (Ilfov).

Investiția este estimată la 3,5 miliarde de euro din fonduri europene nerambursabile și, conform datelor prezentate, ar urma să genereze:

5.612 locuri de muncă în etapa de execuție;

901 poziții permanente după finalizare.

În plus, estimările indică faptul că, în anul 2040, extinderea ar putea aduce 58,6 milioane de călătorii suplimentare/an, iar rețeaua de metrou a Capitalei ar crește cu aproape 22%.

Cine execută lotul 2

Lucrările pentru lotul 2 vor fi realizate de o asociere de companii românești condusă de Construcţii Erbaşu, alături de Concelex și Bog’Art.

„Proiectul ne onorează şi ne responsabilizează în egală măsură. Experienţa acumulată în peste 35 de ani reprezintă baza solidă pentru realizarea unor investiţii majore de infrastructură”, a spus Cristian Erbaşu.

Legătura sud–nord: de la Gara Progresul la Otopeni, cu M4 + M6

În paralel, proiectul Magistralei 6, care ar urma să lege rețeaua actuală de Aeroportul Henri Coandă, a rămas pe lista proiectelor prioritizate în 2025, publicată de Ministerul Finanţelor. Proiectul este evaluat la 9,3 miliarde lei (1,8 miliarde euro).

„Este important că Magistrala 6 a rămas o prioritate pentru guvern din punct de vedere investiţional. Va fi gata construcţia în 2028, dar cred că din 2029 va fi dată în folosinţă…”, a declarat pentru Ziarul Financiar Ionel Scrioşteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

Dacă ambele proiecte se concretizează conform planurilor prezentate, bucureștenii ar putea ajunge cu metroul din sud (Gara Progresul) până în nord, la Otopeni, pe o distanță totală de aproximativ 25 km, traversând orașul. Totodată, este menționat un potențial beneficiu pentru peste 30.000 de angajați din zona Expoziției și nordul Capitalei, în contextul concentrării spațiilor de birouri din zonă.