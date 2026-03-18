Șantierele se opresc, fondurile europene se blochează, ratingul țării e în pericol. Avertisment PNL

Partidul Național Liberal le cere partenerilor de coaliție din PSD să renunțe la amenințarea de a bloca votul pe legea bugetului de stat pe 2026 și să acționeze în interesul cetățenilor pe care îi reprezintă.

„Înțelegem că există, în orice coaliție, divergențe de opinie și priorități diferite. Acestea se rezolvă la masa negocierilor, în cadrul instituțional agreat, nu prin amenințări cu blocarea mecanismului bugetar al statului. PNL și-a asumat reforma fiscală și responsabilitatea macroeconomică tocmai pentru că știe ce înseamnă să guvernezi cu responsabilitate, nu cu populism”, reiese dintr-un comunicat al liberalilor. PNL către PSD: „Votați bugetul! România nu-și poate permite un joc politic cu bugetul național”

Fără un buget votat în Parlament, România intră într-un vid funcțional, cu consecințe concrete și imediate:

Primăriile și consiliile județene nu pot planifica și demara niciun proiect. Administrațiile locale, indiferent de culoarea politică a primarului, nu știu ce resurse au, nu pot lansa licitații, nu pot plăti furnizori, nu pot investi în infrastructura de care comunitățile lor au nevoie.

Investițiile publice se opresc. Mii de șantiere, de la drumuri județene la școli și spitale, riscă să fie înghețate din cauza incertitudinii bugetare. Accesul la fondurile europene este condiționat de existența unui buget național aprobat. România are angajamente stricte în cadrul PNRR. Orice întârziere ne costă nu doar bani, ne costă credibilitate în fața Comisiei Europene și a partenerilor noștri din Uniunea Europeană.

„Conflictul din Iran a generat o nouă undă de șoc pe piețele energetice europene. Prețurile la gaze naturale și carburanți sunt în creștere, inflația rămâne o presiune reală pentru gospodăriile românești, iar instituțiile financiare internaționale urmăresc cu atenție capacitatea României de a-și respecta angajamentele fiscale asumate. Agențiile de rating și Comisia Europeană nu judecă intențiile politice, judecă faptele. Un parlament care blochează votul pe buget în acest context transmite un semnal extrem de grav despre stabilitatea și predictibilitatea statului român.

PNL a negociat cu bună-credință. Am construit împreună un buget care, în condiții extrem de dificile, menține deficitul sub control și protejează serviciile esențiale. Creșterile de cheltuieli propuse prin amendamentele PSD ar fi dus la depășirea țintei de deficit agreate, un prag periculos pe care România nu și-l poate permite să-l treacă. Facem un apel ferm și responsabil: votați bugetul! Nu de dragul coaliției, nu de dragul unui partid, ci pentru românii care au dreptul la un stat care funcționează.