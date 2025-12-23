Incendiu în parcarea unui mall din Ploiești în timpul nopții

Potrivit ISU Prahova, incendiul a zibucnit în jurul orei 01:30 în parcărea supraterană a unui centru comercial din centrul Ploieștiului.

La fața locului au fost mobilizate 4 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru intervenție la înălțime și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor de pompieri, s-a constatat faptul că incendiul se manifesta la parterul parcării, la un autoturism parcat, cu degajări mari de fum.

Pompierii au stins incendiul și au acționat pentru evacuarea fumului acumulat în acel spațiu.

Din fericire, nu au existat victime și nici alte autoturisme afectate de incendiu.

La finalul intervenției, pompierii au stabilit că incendiul a pornit, cel mai probabil, de la o candelă lăsată nesupravegheată.