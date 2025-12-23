Prima pagină » Social » Incendiu în parcarea unui mall din Ploiești în timpul nopții

Incendiu în parcarea unui mall din Ploiești în timpul nopții

Un incendiu a izbucnit în noaptea de luni spre marți în parcarea unui mall din Ploiești. Nu au fost victime.
Ce spune Ilie Bolojan despre demersurile unor parlamentari privind suspendarea președintelui Nicușor Dan
Bolojan despre Crăciun: Ce își dorește, ce face și ce mănâncă
Ilie Bolojan, despre sistemul de justiție: „o problemă importantă este lipsa încrederii cetățenilor”
Bolojan despre situația Bucureștiului: „Primăria Generală este într-o situație gravă”
Bolojan comentează tensiunile din coaliție: eu nu mi-am propus să claxonez, claxoanele fac multă gălăgie, dar mașina nu se mișcă
Laura Buciu
23 dec. 2025, 07:09, Social

Potrivit ISU Prahova, incendiul a zibucnit în jurul orei 01:30 în parcărea supraterană a unui centru comercial din centrul Ploieștiului.

La fața locului au fost mobilizate 4 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru intervenție la înălțime și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor de pompieri, s-a constatat faptul că incendiul se manifesta la parterul parcării, la un autoturism parcat, cu degajări mari de fum.

Pompierii au stins incendiul și au acționat pentru evacuarea fumului acumulat în acel spațiu.

Din fericire, nu au existat victime și nici alte autoturisme afectate de incendiu.

La finalul intervenției, pompierii au stabilit că incendiul a pornit, cel mai probabil, de la o candelă lăsată nesupravegheată.

 

Promotor