Incendiu la o biserică din Timiș, în timpul slujbei

Pompierii au fost solicitați să intervenim pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un lăcaș de cult din satul Sacoșu Mare (comuna Darova).

Potrivit ISU Timiș, a fost alertat Detașamentul de Pompieri Lugoj și la locul evenimentului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară mecanică, precum și echipajul SMURD.

Din primele informații, incendiul s-a manifestat cu degajări de fum într-o încăpere, pe o suprafață de aproximativ 20 mp.

Incendiul a fost lichidat. Salvatorii de la ISU au precizat că 55 de persoane au ieșit din biserică fără să aibă nevoie de ajutor.

Pompierii acționează pentru înlăturarea efectelor negative, ventilarea spațiului și stabilirea cauzei probabile de izbucnire a incendiului.