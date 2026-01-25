Prima pagină » Social » Incendiu la o biserică din Timiș, în timpul slujbei

Incendiu la o biserică din Timiș, în timpul slujbei

Pompierii din Lugoj au intervenit duminică, în jurul prânzului pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o biserică din satul Sacoșu Mare. 55 de persoane care se aflau în biserică au ieșit fără ajutor. Pompierii au reușit să stingă focul.
Incendiu la o biserică din Timiș, în timpul slujbei
Sursa: ISU Timiș
Laurentiu Marinov
25 ian. 2026, 14:31, Social

Pompierii  au fost solicitați să intervenim pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un lăcaș de cult din satul Sacoșu Mare (comuna Darova).

Potrivit ISU Timiș, a fost alertat Detașamentul de Pompieri Lugoj și la locul evenimentului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară mecanică, precum și echipajul SMURD.

Din primele informații, incendiul s-a manifestat cu degajări de fum într-o încăpere, pe o suprafață de aproximativ 20 mp.

Incendiul a fost lichidat. Salvatorii de la ISU au precizat că  55 de persoane au ieșit din biserică fără să aibă nevoie de ajutor.

Pompierii acționează pentru înlăturarea efectelor negative, ventilarea spațiului și stabilirea cauzei probabile de izbucnire a incendiului.

Recomandarea video

Cine era Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat mortal de agenții federali în Minneapolis
G4Media
Nicușor Dan, DECUPLAT de la grijile românilor! Nu știe de „explozia” impozitelor: „Nu am mari proprietăți”
Gandul
Gestul BIZAR făcut de mama criminalului lui Mario Berinde, chiar în ziua înmormântării adolescentului din Cenei
Cancan
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport
Moarte la ofertă? Pericol uriaș ascuns în medicamentele vândute ilegal pe internet și în târguri: „La mine e mai ieftin decât la farmacie. Cumpără cu încredere!”
Libertatea
Horoscop sănătate – luna februarie 2026 | Oboseală cronică și suprasolicitare nervoasă pentru aceste 2 zodii
CSID
Singura mașină pe care și-o dorește Ion Țiriac. Una din cele mai iconice și mai valoroase mașini din istoria automobilului
Promotor