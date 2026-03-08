Prima pagină » Social » Incendiu de proporții în Maramureș: ard vegetație uscată și litieră

Incendiu de proporții în Maramureș: ard vegetație uscată și litieră

Un incendiu de proporții a izbucnit, duminică, în zona împădurită din proximitatea complexului „Două Veverițe”, din localitatea Lăpușel, județul Maramureș. Ard vegetație uscată și litieră.
Laura Buciu
08 mart. 2026, 16:11, Social

Forțe de intervenție din cadrul ISU Maramureș intervin în aceste momente pentru localizarea și lichidarea unui incendiu de vegetație uscată și litieră, izbucnit în zona împădurită din proximitatea complexului „Două Veverițe”, din localitatea Lăpușel.

La fața locului acționează pompieri din cadrul Detașamentului Baia Mare și a Secției Fărcașa cu doua autospeciale de stingere cu apă și spumă. Suplimentar, s-au alocat o autospecială de mare capacitate, de10.000 litri, împreună cu sistemul AbRoll și un vehicul de teren (UTV) pentru zone greu accesibile.

Totodată, s-a solicitat sprijinul pompierilor voluntari din UAT Lapușel și Fărcașa și a personalului silvic de la Ocolul Silvic Șomcuta Mare.

La ora transmiterii știrii, incendiul este parțial localizat.

