Documentar exploziv despre Gregorian Bivolaru, lansat săptămâna aceasta pe un serviciu de streaming

Serviciul de streaming Apple TV lansează pe 13 martie un documentar care are ca subiect povestea controversată a guru-lui Gregorian Bivolaru.

Documentarul, intitulat „Twisted Yoga”, explorează mecanismele psihologice complicate prin care adepții ajung să fie atrași într-o comunitate spirituală care promite iluminarea, potrivit Variety.

Proiectul este regizat de Rowan Deacon, o regizoare londoneză multipremiată, autoare a mai multor documentare strălucit realizate.

Un serial despre manipulare spirituală și sexualitate

Potrivit realizatorilor, documentarul nu urmărește doar partea senzațională a poveștii, ci încearcă să explice mecanismele psihologice prin care oamenii ajung să fie atrași într-un astfel de sistem.

Rowan Deacon spune că unul dintre elementele centrale ale organizației prezentate în serial este ideea că sexualitatea și sexul ar reprezenta o cale către iluminarea spirituală.

„O mare parte din această lume este despre sexualitate și sex ca drum către iluminare spirituală”, a explicat regizoarea, adăugând că echipa a vrut să evite transformarea poveștii într-un simplu documentar de tip true crime.

Povestea spusă din perspectiva femeilor implicate

Serialul urmărește în special experiențele femeilor care au fost implicate în organizația spirituală inspirată de învățăturile lui Bivolaru.

Producătorii spun că au încercat să înțeleagă călătoria psihologică a acestora – de la entuziasmul inițial până la îndoiala și ruptura finală.

„Dacă nu intram în mintea lor și nu porneam cu adevărat în călătoria lor, povestea ar fi devenit doar senzațională”, a explicat Deacon.

Pentru realizarea documentarului, echipa a pornit de la două protagoniste, Ash și Ziggy, și a călătorit pentru a găsi alte femei dispuse să vorbească despre experiențele lor – fie că încă făceau parte din comunitate, fie că o părăsiseră.

Spiritualitate sau exploatare online?

Unul dintre aspectele cele mai controversate prezentate în serial este faptul că unele dintre adepte ar fi ajuns să lucreze în industria pornografiei digitale, un element pe care realizatorii îl consideră central pentru înțelegerea mecanismelor de exploatare.

Regizoarea spune, într-un interviu pentru Variety, că această combinație dintre manipulare spirituală și sexualitate face cazul diferit de alte culturi spirituale controversate prezentate în documentare.

Bivolaru, arestat în Franța

În prezent, Gregorian Bivolaru, în vârstă de 73 de ani, se află în centrul unei anchete judiciare. El a fost arestat la Paris în 2023 și se confruntă în Franța cu acuzații precum trafic de persoane, răpire și viol. Bivolaru a negat acuzațiile.

Potrivit realizatorilor, unele dintre femeile prezentate în documentar au colaborat cu autoritățile franceze în cadrul anchetei.

Reprezentanții Atman Federation – entitate care joacă un rol de comunicator și mediator între diferitele școli de yoga – au declarat în documentar că organizația nu este responsabilă pentru viața privată a membrilor sau profesorilor din școlile afiliate și că acuzațiile sunt încă în curs de investigare.

Producătorii documentarului spun că au încercat să îl contacteze pe Bivolaru prin intermediul reprezentanților săi legali, însă acesta nu a răspuns solicitărilor.

O poveste despre căutarea apartenenței

Producătoarea executivă Suzanne Lavery afirmă că proiectul a pornit de la dorința unor foști membri ai comunității de a-și spune public povestea.

„Cu toții căutăm o comunitate, speranță și un loc în care să simțim că aparținem. Este înfricoșător să te gândești că această căutare poate merge atât de greșit”, a spus ea.

Serialul încearcă astfel să arate procesul lent de îndoctrinare, pe care regizoarea îl compară cu „sindromul broaștei în apă clocotită” – o transformare graduală care face ca oameni educați și obișnuiți să ajungă să accepte ideologii radicale.

În ceea ce privește activitățile prezentate în documentar, Deacon spune că nu poate confirma dacă toate practicile descrise mai continuă și astăzi, deși arestarea lui Bivolaru ar fi trebuit să oprească activitățile din Paris.