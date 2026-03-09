Rogobete, întâlnire cu oficiali europeni despre capacitatea de răspuns a României în situații de criză / „Există încă presiune mare la Primiri-Urgențe”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, s-a întâlnit astăzi cu secretarul de stat Raed Aarafat, șeful DSU și cu directorul general al Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA), o agenție a Comisiei Europene însărcinată cu pregătirea și răspunsul în situații de urgență.

Subiectul discuțiilor s-a axat pe modul în care România își poate consolida capacitatea de pregătire și răspuns în situații de criză sanitară și despre cum poate fi sprijinită țara noastră în acest proces.

„Încă există presiune mare la Primiri-Urgențe”

„În sistemul nostru de sănătate există încă o presiune mare pe unitățile de primiri urgențe.

Mulți pacienți ajung acolo pentru probleme care ar putea fi rezolvate în ambulatoriu, iar acest lucru afectează capacitatea spitalelor de a răspunde rapid atunci când apar cazuri cu adevărat critice.

În pregătirea pentru situații de criză avem nevoie de organizare, protocoale clare și capacitatea sistemului de a funcționa sub presiune.

În situațiile critice, fiecare minut contează.

Terapia intensivă trebuie să fie pregătită pentru pacient, nu pacientul să ajungă să aștepte terapia intensivă”, scrie Rogobete pe contul oficial de social media.

„Fără un sistem de sănătate solid, capacitatea reală de răspuns rămâne limitată”

O altă temă importantă de discuție a fost pe tema dezvoltării unor modele de urgență și pentru terapia intensivă, despre schimburi de expertiză și know-how și despre cum poate România să valorifice mai bine mecanismele europene dedicate pregătirii pentru crize sanitare.

„Colaborarea dintre structurile de intervenție și sistemul de sănătate este esențială atunci când vorbim despre capacitatea unui stat de a răspunde eficient în situații de urgență.

Un stat poate avea mecanisme de intervenție bine organizate, poate avea armată și structuri de protecție civilă puternice, dar fără un sistem de sănătate solid capacitatea reală de răspuns rămâne limitată”, scrie Rogobete.

„Crizele nu pot fi evitate întotdeauna”

„HERA a fost creată tocmai pentru a consolida această dimensiune la nivel european, prin dezvoltarea de parteneriate și prin susținerea proiectelor care cresc capacitatea sistemelor de sănătate de a răspunde în fața unor crize sanitare.

Crizele nu pot fi evitate întotdeauna. Dar un sistem de sănătate pregătit schimbă complet modul în care răspundem la ele”, a scris Rogobete.