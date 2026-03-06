Prima pagină » Social » Încă patru spitale au intrat în rețeaua de supraveghere și tratament a bolnavilor cronici cardiaci

Patru noi spitale, din Brașov, Ploiești, Arad și Deva, au fost incluse în rețeaua de supraveghere și tratament a bolnavilor cronici cardiaci.
Foto: Facebook/Alexandru Rogobete
Cosmin Pirv
06 mart. 2026, 07:49, Social

„Am aprobat extinderea rețelei de Unități de Supraveghere și Tratament Avansat al Pacienților Cardiaci Critici (AP-USTACC) cu încă patru spitale”, a anunțat vineri ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Este vorba de Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Andreoiu” Ploiești, Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad și Spitalul Județean de Urgență Deva.

Aceste structuri sunt destinate pacienților cu infarct miocardic, aritmii severe sau alte urgențe cardiovasculare, situații în care fiecare minut poate face diferența între viață și moarte.

Prin Programul Național de Acțiuni Prioritare – AP-USTACC, aceste unități beneficiază de finanțare directă de la Ministerul Sănătății pentru achiziția de medicamente, consumabile și materiale sanitare necesare îngrijirii pacienților critici.

„În cardiologie, diferența o face accesul rapid la un spital pregătit să intervină imediat. Prin consolidarea acestor unități creștem capacitatea sistemului de sănătate de a răspunde urgențelor cardiovasculare și de a oferi îngrijiri cardiologice avansate în cât mai multe regiuni ale țării”, a transmis ministrul Sănătății.

Rețeaua de unități dedicate pacienților aflați în situații cardiace critice ajunge astfel de 29 de unități.

