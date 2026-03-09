Un incendiu lângă gara centrală din Glasgow a provocat perturbări majore ale traficului feroviar din Scoția

Zeci de trenuri au fost anulate duminică seara, în urma incendiului izbucnit la un magazin de țigări electronice de pe strada Union, potrivit The Guardian.

Căile Ferate Naționale au declarat că gara va fi închisă până la o nouă notificare, în timp ce echipele de pompieri au continuat să stingă incendiul la cinci ore după ce acesta a izbucnit.

Niciun tren nu va circula către sau dinspre peroanele de la nivelul înalt al celei mai aglomerate stații din Scoția, iar cele care circulă prin peroanele de la nivelul jos nu vor face opriri în Glasgow Central.

Network Rail a declarat că gara va rămâne închisă luni dimineață, iar National Rail se așteaptă ca perturbările să continue până la sfârșitul zilei de luni.

Prim-ministrul John Swinney a declarat pe rețelele de socializare: „Sunt profund îngrijorat de incendiul de lângă Gara Centrală din Glasgow din această seară și sunt foarte recunoscător tuturor serviciilor de urgență care intervin.”

Paul Sweeney, deputatul laburist din Glasgow, a declarat că clădirea s-a prăbușit parțial. Într-o postare pe rețelele de socializare, el a spus că clădirea datează din 1851. Sweeney a declarat: „Din păcate, clădirea s-a prăbușit parțial. Sper că incendiul poate fi ținut sub control. Colțul clădirii Forsyth, precum și camerele Caledonian și Hotelul Central, par să nu fie afectate.”

15 echipaje de pompieri au lucrat pentru a stinge incendiul

Într-un comunicat emis duminică seară, un purtător de cuvânt al serviciului scoțian de pompieri și salvare a declarat: „Pompierii continuă să lucreze pentru a stinge un incendiu de amploare la o clădire de pe strada Union din Glasgow.”

„În punctul culminant, 15 echipaje de pompieri și resurse specializate, inclusiv trei vehicule cu rază mare de acțiune și o echipă de salvare pe apă, au fost mobilizate în zonă.”

„Am fost alertați inițial duminică, 8 martie, la ora 15:46, cu privire la un incendiu care afecta parterul unei clădiri comerciale cu patru etaje.”

„Nu s-au raportat victime, iar echipajele rămân la fața locului.”

Există o anumită acceptare a biletelor, pasagerii Avanti West Coast putând să își folosească biletele fără costuri suplimentare pe serviciile LNER între Edinburgh și Londra King’s Cross.

Între timp, operatorul TransPennine Express a declarat că serviciile sale dintre Glasgow Central și Liverpool Lime Street și Aeroportul Manchester nu vor funcționa luni și a îndemnat pasagerii să nu călătorească, deoarece nu vor exista autobuze care să înlocuiască trenurile.