Incendiu într-o hală din Carei. Flăcările au cuprins un depozit de lemne

Un incendiu a izbucnit marți dimineață la o hală din municipiul Carei, județul Satu Mare, pompierii intervenind pentru a împiedica extinderea flăcărilor la construcțiile din apropiere.
Maria Miron
10 mart. 2026, 10:25, Social

Potrivit ISU Satu Mare, apelul la 112 a fost primit în jurul orei 05.00, iar la fața locului au intervenit pompieri cu mai multe autospeciale de stingere și un echipaj de prim ajutor.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta violent la un depozit de lemne din interiorul halei, afectând aproximativ 200 de metri pătrați. Flăcările se propagaseră și la acoperiș pe o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați, existând riscul extinderii la alte trei hale din apropiere.

Flăcările, oprite la timp

Pompierii au intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului, acționând simultan pentru protejarea construcțiilor învecinate și limitarea propagării flăcărilor.

Incendiul a fost stins înainte să se extindă la construcțiile din apropiere. Nu au fost înregistrate victime.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare, cauza probabilă a incendiului a fost jarul sau scânteile provenite de la o sursă de aprindere aflată în apropierea materialelor combustibile depozitate.

