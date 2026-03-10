Prima pagină » Știri externe » Zeci de mii de străini sunt blocați în Orientul Mijlociu. Ce fac autoritățile din diferite țări

Zeci de mii de străini sunt blocați în Orientul Mijlociu. Ce fac autoritățile din diferite țări

Zeci de mii de străini sunt blocați în Orientul Mijlociu după ce cursele aeriene au fost anulate. Autoritățile din țările de origine încearcă să-i scoată din regiune.
Zeci de mii de străini sunt blocați în Orientul Mijlociu. Ce fac autoritățile din diferite țări
Petru Mazilu
10 mart. 2026, 11:19, Social

Zeci de mii de străini sunt blocați în țările din Orientul Mijlociu, potrivit Sky News. Mai multe țări, inclusiv România, au fost criticate pentru demersurile lente privind evacuarea propriilor cetățeni.

De exemplu, primele zboruri de repatriere asigurate de guvernele din Marea Britanie și Germania au sosit abia joia trecută, la cinci zile de la începutul războiului. Se estimează că aproximativ 300.000 de britanici au rămas în regiune după ce numeroase zboruri comerciale au fost anulate.

Ministerul de Externe din Marea Britanie a transmis luni că aproximativ 37.000 de britanici s-au întors acasă după 1 martie.

China a anunțat că a reușit să returneze 10.000 de cetățeni din Orientul Mijlociu. Anunțul a fost făcut marți de Ministerul de Externe al Chinei. Chinezii au fost recuperați din Emiratele Arabe Unite, Oman și Arabia Saudită, potrivit unui purtător de cuvânt al ministerului.

Recomandarea video

VIDEO Ce prețuri sunt la benzină și motorină în România, pe județe, în ziua în care barilul a depășit pragul psihologic de 100 dolari
G4Media
Patrick André de Hillerin: Oana Țoiu este cea mai mare vulnerabilitate pentru propria-i imagine și pentru cea a României
Gandul
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
Primarul cu cel mai bogat CV infracțional, reabilitat. Adrian Mladin e din nou om cinstit, după ce obișnuia să ceară mite de milioane de euro
Libertatea
Ce mâncau românii la micul-dejun în urmă cu 100 de ani. Ce consumau dimineața, în anii ’20, țăranii, muncitorii de la oraș și burghezii
CSID
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
Promotor