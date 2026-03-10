Stresul părinților ar putea influența riscul de obezitate la copii

Cercetătorii au constatat că atunci când părinții sunt copleșiți de stres, rutina familiei poate avea de suferit. În astfel de situații cresc șansele ca părinții să aleagă alimente nesănătoase, iar comportamentele parentale pozitive devin mai rare. Studiul arată că reducerea stresului parental poate avea efecte directe asupra stilului de viață al copiilor. Se aplică inclusiv asupra alimentației și a riscului de acumulare în greutate, mai arată Euronews.

„Știam deja că stresul este un factor important în apariția obezității infantile. Surpriza a fost că, atunci când părinții au învățat să gestioneze mai bine stresul, s-au îmbunătățit și practicile parentale, iar riscul de obezitate la copii a scăzut”, a declarat Rajita Sinha, coordonatoarea echipei de cercetare.

Cum a fost realizat studiul

Cercetarea a fost realizată pe parcursul a 12 săptămâni și a implicat 114 părinți din medii etnice și socio-economice diferite. Toți participanții erau supraponderali sau obezi și aveau copii cu vârste între doi și cinci ani. Părinții au fost împărțiți în două grupuri. Primul grup a participat la un program numit Parenting Mindfully for Health, care a inclus exerciții de mindfulness, tehnici de autoreglare comportamentală și consiliere privind alimentația sănătoasă și activitatea fizică.

Al doilea grup a primit doar consiliere privind nutriția și activitatea fizică. Participanții s-au întâlnit săptămânal, timp de până la două ore. Pe durata studiului au fost monitorizate nivelul de stres al părinților și evoluția greutății copiilor.

Diferențe clare între cele două grupuri

Rezultatele au arătat că părinții din programul care includea gestionarea stresului au raportat niveluri mai scăzute de stres și o îmbunătățire a comportamentului parental. Copiii acestora au consumat mai puține alimente nesănătoase și nu au înregistrat creșteri în greutate pe durata studiului. În schimb, în grupul care a primit doar recomandări legate de alimentație și mișcare, părinții nu au raportat schimbări semnificative. Copiii din acest grup au avut creșteri mai mari în greutate și au fost de șase ori mai predispuși să ajungă în categoria supraponderală sau obeză.

Obezitatea infantilă, o problemă globală în creștere

Obezitatea infantilă continuă să crească la nivel global. Potrivit World Obesity Atlas, numărul copiilor supraponderali ar putea ajunge la 228 de milioane până în 2040. Se va depăși astfel, pentru prima dată, numărul copiilor subponderali. Excesul de greutate în copilărie crește riscul apariției unor boli cronice mai târziu în viață și poate afecta dezvoltarea sănătoasă încă din primii ani.

Organizația Mondială a Sănătății și statele membre au stabilit obiective globale pentru nutriție până în 2030, care includ reducerea cu 5% a ratei supraponderalității în rândul copiilor.