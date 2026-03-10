Prima pagină » Social » Primăria Năvodari și operatorul terasei unde a fost găsit rezervorul din nisip să ia măsuri de golire a acestuia

Primăria Năvodari și operatorul terasei unde a fost găsit rezervorul din nisip să ia măsuri de golire a acestuia

Primăria Năvodari, împreună cu operatorul economic care a administrat terasa din zona unde a fost găsit rezervorul ascuns în nisip, trebuie să ia măsuri pentru ca firma care a amplasat rezervorul subteran de gaz să procedeze la golirea bazinului și la evacuarea acestuia, a dispus Prefectura.
Primăria Năvodari și operatorul terasei unde a fost găsit rezervorul din nisip să ia măsuri de golire a acestuia
Foto: Facebook/Diana Buzoianu
Laura Buciu
10 mart. 2026, 12:32, Social

După ce a fost găsit rezervorul subteran de gaz ascuns în nisip pe o plajă din Năvodari, de marți au loc verificări pe sectoarele de plajă de pe întreg litoralul românesc.

La sediul Prefecturii Constanța a avut loc, de asemenea, o întâlnire de lucru în urma căreia s-a dispus ca echipe mixte formate din reprezentanți ai ABADL, ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al județului Constanța și ai Inspectoratului de Poliție Județean Constanța să facă verificări pe litoralul românesc pentru a identifica situații similare și pentru a le remedia.

Întreaga activitate din teren este coordonată de ABADL.

Totodată, prefectul județului Constanța a dispus ca Primăria orașului Năvodari, împreună cu operatorul economic care a administrat terasa din zona respectivă, să întreprindă măsurile necesare pentru ca firma care a amplasat rezervorul subteran de gaz să procedeze la golirea bazinului și la evacuarea acestuia.

În cazul operatorului economic a fost deschis un dosar penal.

Situația va fi atent monitorizată, iar verificările vor continua pe tot litoralul.

Recomandarea video

VIDEO Ce prețuri sunt la benzină și motorină în România, pe județe, în ziua în care barilul a depășit pragul psihologic de 100 dolari
G4Media
Cumnata lui Cătălin Drulă, Alina Gîrbea, secretar de stat la Fonduri Europene, filmează lifturile, steagurile și sălile din minister și pretinde că astfel muncește. În ultimul clip, o tentativă nereușită de viral, apare și Dragoș Pîslaru
Gandul
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
Primarul cu cel mai bogat CV infracțional, reabilitat. Adrian Mladin e din nou om cinstit, după ce obișnuia să ceară mite de milioane de euro
Libertatea
Ciorbă de potroace de post. Rețeta celebrului Bărbosu
CSID
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
Promotor