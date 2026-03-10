Copii blocați pe rețele sociale: tehnologia de verificare a vârstei avansează

La trei luni după ce Australia a interzis adolescenților accesul la rețelele sociale, alte state se pregătesc să urmeze exemplul.

Europa, Brazilia și mai multe state americane analizează măsuri similare. Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, s-a alăturat deja acestui apel, notează Reuters.

Piața de verificare a vârstei, transformată de AI

Timp de ani de zile, companiile tech au invocat limitări tehnice pentru a respinge restricțiile. Acum, argumentul nu mai ține. Progresele recente în inteligența artificială au schimbat complet tabloul.

„Piața de verificare a vârstei s-a maturizat foarte mult în ultimii doi ani”, declară Ariel Fox Johnson, consilier la Common Sense Media. Instrumentele sunt mai precise și mai accesibile ca niciodată.

Costul unei verificări de bază a scăzut sub un dolar. Pentru volume mari, prețul ajunge la câțiva cenți. Acum cinci ani, procesele similare costau incomparabil mai mult.

Scanarea facială: erori tot mai mici

Compania britanică Yoti, care verifică vârstele pentru TikTok și Meta, a redus marja de eroare la 1,04 ani. Firma americană Persona, furnizor pentru OpenAI și Reddit, raportează o eroare medie de 1,77 ani.

Datele NIST confirmă evoluția: în 2014, eroarea medie era de 4,1 ani. Acum este de 2,5 ani. Progresul este cert și rapid.

Sistemele întâmpină totuși dificultăți cu anumite tipuri de piele. Telefoanele vechi cu camere slabe creează și ele probleme. Adolescenții încearcă să păcălească sistemele cu măști sau machiaj intens.

„Dacă arăți tânăr, poți fi provocat să prezinți actul de identitate”, spune Robin Tombs, CEO Yoti.

Australia: primele rezultate

De la intrarea în vigoare a legii australiene, în decembrie, companiile au blocat 4,7 milioane de conturi suspecte de a aparține minorilor. Meta a închis 550.000 de conturi Instagram, Facebook și Threads. Snapchat a eliminat aproximativ 415.000 de conturi.

Rezultatele trebuie privite cu rezervă. Potrivit lui Iain Corby, director al Age Verification Providers Association, companiile fac strictul minim pentru a se conforma. Unele au cerut chiar dezactivarea unor controale riguroase.

„Testează răbdarea autorității de reglementare pentru a vedea cu ce pot scăpa”, spune Corby.

Europa și SUA urmăresc experimentul australian

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmează să discute verificarea vârstei în timpul unei vizite la Canberra. Regatul Unit analizează și el înăsprirea regulilor pentru rețele sociale și chatbot-uri AI.

Presiunea globală crește. Verificarea vârstei online nu mai este un subiect tehnic de nișă. A devenit o miză politică majoră.