Prima pagină » Life-Entertaiment » Secretul părinților cu copii echilibrați: nouă întrebări simple, dar puternice

Secretul părinților cu copii echilibrați: nouă întrebări simple, dar puternice

Un studiu pe 200 de familii arată ce întrebări pun zilnic părinții care cresc copii cu inteligență emoțională ridicată. Iată lista completă.
Secretul părinților cu copii echilibrați: nouă întrebări simple, dar puternice
Andreea Tobias
09 mart. 2026, 07:50, Știrile zilei

Cercetătorii au studiat peste 200 de familii și au identificat întrebările care dezvoltă inteligența emoțională la copii. Răspunsurile pot schimba modul în care micuții înțeleg lumea, transmite CNBC.

Mulți adulți au crescut auzind „nu mai plânge” sau „calmează-te”. Aceste mesaje i-au învățat să-și reprime sentimentele, nu să le înțeleagă.

Copiii de astăzi pot face altfel. Conversațiile zilnice și întrebările potrivite modelează modul în care înțeleg emoțiile.

Întrebările care fac diferența

Cercetătoarea Reem Raouda a studiat ani de zile relațiile dintre părinți și copii. A descoperit că anumite întrebări dezvoltă constant conștientizarea emoțională și empatia.

Despre propriile emoții:

„Cum ți-a arătat corpul sentimentele astăzi?” – copiii simt emoțiile fizic înainte de a le putea numi. O durere de stomac poate semnala nervozitate. O față înroșită poate indica entuziasm.

„Care este un sentiment pe care l-ai avut azi și ce l-a provocat?” – leagă emoțiile de experiențe concrete și ajută copilul să reacționeze mai eficient.

„Când te simți nervos, ce te-a ajutat să te simți în siguranță?” – îi arată copilului că are resurse proprii de calmare.

Despre ceilalți:

„Cum știi când cineva se simte fericit sau trist?” – dezvoltă observarea expresiilor și a tonului vocii.

„Cum arăți cuiva că îți pasă de sentimentele lui?” – empatia devine acțiune concretă: ascultare, o întrebare sinceră, prezență.

Despre sine:

„Ce anume te face mândru?” – mută atenția de la performanță spre calități precum bunătatea sau perseverența.

„Ce îți spui când ceva ți se pare greu?” – introduce copilul în ideea de voce interioară pozitivă.

„Când ești supărat, ce ai vrea să facă cineva pentru tine?” – îl învață că nevoile sale pot fi exprimate și că sunt importante.

„Ce te face special?” — susține o identitate sănătoasă, independentă de comparații sau rezultate.

Recomandarea video

Sondaj G4Media: Pot femeile din România să aibă un echilibru între activitatea profesională și viața de familie?
G4Media
Elevii unui colegiu din Piteşti au construit un robot cu care vor participa la o competiție națională la București. Câștigătorii din România merg la campionatul mondial. Ce știe să facă robotul elevilor piteșteni
Gandul
Câți euro a primit Adrian Kaan, de la Antena 1, pentru cele 9 săptămâni la Survivor 2026
Cancan
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport
Luptător MMA din România, condamnat la 20 de ani pentru viol și trafic de droguri, face live-uri pe TikTok din Italia
Libertatea
Este sau nu păcat să speli rufe de Sfinții 40 de Mucenici? Ce arată tradiția despre ziua de 9 Martie
CSID
Care sunt diferențele între o mașină blindată și una normală?
Promotor