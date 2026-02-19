Prima pagină » Life-Inedit » Oamenii fericiți nu au o viață mai ușoară – au o abilitate pe care o putem învăța cu toții

Oamenii fericiți nu au o viață mai ușoară – au o abilitate pe care o putem învăța cu toții

Oamenii cu adevărat fericiți nu sunt calmi pentru că viața îi tratează mai bine. Sunt calmi pentru că au dezvoltat o abilitate specifică: capacitatea de a simți o emoție fără a o lăsa să preia controlul asupra întregii zile.
Oamenii fericiți nu au o viață mai ușoară - au o abilitate pe care o putem învăța cu toții
Andreea Tobias
19 feb. 2026, 07:54, Life-Inedit

Cercetările publicate în Journal of Personality arată că abilitatea de a face diferența între emoții – numită granularitate emoțională — este unul dintre cei mai puternici predictori ai echilibrului psihologic. Persoanele care își etichetează sentimentele cu precizie sunt semnificativ mai puțin predispuse să reacționeze impulsiv sau să devină copleșite, notează Geediting.com.

O emoție este o informație, nu o comandă

Anxietatea îți spune că ceva ar putea merge prost. Aceasta este o informație. Când o tratezi ca pe o directivă și anulezi planuri sau eviți conversații dificile, predai controlul zilei tale unui sentiment declanșat poate doar de o noapte de somn prost.

Un comentariu acid la serviciu, un mesaj fără răspuns, un feedback constructiv – toate pot strica ore întregi dacă acorzi fiecărei emoții trecătoare autoritatea de a-ți dicta următoarea mișcare. Reactivitatea pare implicare, dar este de fapt epuizare mascată.

Ce spune psihologul Todd Kashdan despre fericire

Cercetările psihologului Todd Kashdan arată că flexibilitatea psihologică – capacitatea de a-ți adapta răspunsurile la contexte emoționale în schimbare – este un indicator mai bun al sănătății mentale decât absența emoțiilor negative. Nu contează că te simți anxios. Contează ce faci cu acel sentiment.

Cum arată în practică un om cu adevărat fericit

Nu este vorba de detașare de tip zen, nici de amorțeală emoțională. Oamenii fericiți simt la fel de intens, dar și-au dezvoltat capacitatea de a pune o pauză între emoție și reacție. Această pauză schimbă totul.

Când apare anxietatea sau frustrarea, oamenii echilibrați nu o ignoră. Și-o recunosc și se întreabă: îmi spune asta ceva real sau este doar zgomot? Această simplă întrebare este diferența dintre a reacționa și a răspunde conștient.

