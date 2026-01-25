Munca în era AI: Tot mai mulți angajați, anxioși în legătură cu inteligența artificială. Terapeuți: Lucrul cel mai des auzit este teama de a deveni inutil

Tot mai mulți angajați discută cu terapeuții lor despre anxietățile legate de inteligența artificială, în contextul în care instrumentele generative de astfel de conținut sunt într-o continuă perfecționare.

În ultimii ani, Emma Kobil, consilier în traume din Denver, a început să observe că pacienții ei aduceau în discuție subiectul anxietății în legătură cu inteligența artificială.

„Am avut clienți care și-au pierdut locul de muncă din cauza AI, și este ceva ce am abordat în ședințele noastre”, a spus Kobil, potrivit CNBC. Kobil subliniază că pacienții care vin la ședințele de consiliere exprimă „șoc, neîncredere și teamă în fața unui peisaj profesional în schimbare, în care abilitățile lor nu mai sunt necesare”.

Harvey Lieberman, psiholog clinician în New York, explică faptul că cel mai des lucru pe care pacienții îl invocă legat de inteligența artificială este cel privind eventualul impact asupra locurilor de muncă.

„Ceea ce aud cel mai des este teama de a deveni inutil. Oamenii încep să-și pună la îndoială judecata, alegerile sau viitorul”, a spus Harvey Lieberman, potrivit sursei citate.

Aceste îngrijorări menționate de angajații care merg la ședințe de terapie vin în contextul în care un sondaj realizat în vara anului 2025 arată că 38% dintre lucrători au declarat că se tem că inteligența artificială va face ca unele sau toate sarcinile lor profesionale să devină depășite în viitor.

În plus, un studiu recent al Institutului de Tehnologie din Massachusetts a constatat că inteligența artificială poate înlocui deja aproximativ 11% din piața muncii din SUA.

Cum poate fi gestionată această anxietate

Terapeuții oferă angajaților și o serie de sfaturi pentru a gestiona mai bine anxietatea pe care o au în legătură cu inteligența artificială.

În primul rând, aprofundează întrebările legate de valoarea personală. Pierderea locului de muncă din cauza inteligenței artificiale poate declanșa o serie de întrebări existențiale, a spus Ben Yalom, psihoterapeut din San Diego.

Sub aceste sentimente se află, de multe ori, „o latură mai tânără care este îngrozită de a fi lăsată în urmă sau de a nu fi „suficientă”, iar această teamă este amplificată deoarece tehnologia în sine pare atât de rapidă și scăpată de sub controlul nostru”, a spus Kobil.

Potrivit CNBC, un alt sfat al terapeuților este acela de a te gândi că ești mult mai mult decât munca ta. Angajații care știu sau cred că și-au pierdut locul de muncă din cauza inteligenței artificiale ar trebui mai întâi să „simtă pierderea”, a spus Kobil.

Totuși, un astfel de moment poate fi și o șansă de reflecție, a spus un alt terapeut, care recomandă oprirea căutărilor unui job ce va duce la o carieră stabilă și profitabilă, „pentru că este posibil ca acest lucru să nu fie pe deplin cunoscut în acest moment”. Totuși, este important, a spus ea, ca o persoană aflată într-o astfel de situație să se întrebe, întâi de toate, ce planuri are, ce vrea să facă mai exact.

„Unii oameni ar putea decide să se întoarcă la școală sau să schimbe cariera”, a mai spus terapeutul.