Prima pagină » Știri externe » Poluarea este asociată cu anxietatea și depresia, avertizează Agenția Europeană de Mediu

Poluarea este asociată cu anxietatea și depresia, avertizează Agenția Europeană de Mediu

Poluarea mediului este asociată cu mai multe tulburări de sănătate mintală în Europa, a avertizat Agenția Europeană de Mediu (AEM), susținând că aplicarea legislației ar avea ca rezultat reducerea nivelului de depresie și anxietate în rândul europenilor.
Poluarea este asociată cu anxietatea și depresia, avertizează Agenția Europeană de Mediu
Sursa: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
04 mart. 2026, 11:37, Știri externe

Poluarea aerului, zgomotul și poluarea chimică sunt de vină în special, potrivit agenției UE, citată de ScienceAlert.

„Studiile indică în mod constant că poluarea aerului, de exemplu, sub formă de particule fine (PM2,5) și dioxid de azot (NO2), este asociată cu depresia și simptomele depresive”, a menționat agenția într-un raport.

Expunerea la plumb, perturbatori endocrini și alte substanțe chimice, în special în „etapele de dezvoltare ale vieții, poate crește riscul apariției problemelor de sănătate mintală mai târziu în viață.

În plus, poluarea fonică, provenită din traficul aerian și rutier, poate fi asociată cu un risc crescut de depresie și anxietate, în special pentru persoanele vulnerabile.

„Progresul către obiectivele de poluare zero poate aduce beneficii colaterale pentru sănătatea mintală și bunăstarea”, a afirmat AEM.

Mai mult, soluțiile bazate pe natură oferă beneficii dovedite științific pentru persoanele care suferă de tulburări mintale, prin reducerea stresului, anxietății și depresiei și prin îmbunătățirea bunăstării generale prin contactul cu natura.

Potrivit AEM, tulburările de sănătate mintală au reprezentat a șasea „cea mai mare povară” a bolilor în Uniunea Europeană în 2023 și au fost a opta cauză principală de deces.

Recomandarea video

Cum l-a transformat Oana Lasconi pe dictatorul criminal Ali Khamenei într-un ”lider feminist și moral” pe Instagram: Relativizarea masacrelor din “perspectivă marxistă”, cu retorică violentă și teorii ale conspirației
G4Media
După temperaturile de primăvară, vine din nou iarna. Ce se întâmplă cu vremea după 10 martie, în România
Gandul
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Cel mai dur atac asupra lui Donald Trump, chiar din America: „Minte! Duce un război ilegal în Iran și nu are niciun plan să-i pună capăt”
Libertatea
Schimbări MAJORE la procedura pentru majorarea pensiei de întreținere. Ce trebuie să știe părinții?
CSID
De ce poliția amendează, și în 2026, șoferii de motocultor, chiar dacă nu circulă cu viteză și au permis de conducere
Promotor