Ce este logoreea, tulburarea de vorbire de care ar suferi Donald Trump. Medicii o asociază cu demența

Speculațiile au apărut după o serie de apariții publice recente. Președintele Trump, în vârstă de 79 de ani, părea să-și piardă firul discursului. Devia spre digresiuni ciudate și încurca detalii de bază, scrie Daily Mail.

Ce este logoreea

Logoreea este o tulburare de vorbire caracterizată printr-un flux neîncetat de vorbire. Devine dificil de urmărit. Nu e vorba doar că cineva vorbește mult. Gândurile sale se deraiază în mijlocul propoziției, se repetă sau o iau în direcții neașteptate.

Experții spun că se poate manifesta prin răspunsuri incoerente. Acestea nu ajung niciodată la o concluzie. Apar schimbări bruște de subiect. Persoana nu poate înceta să vorbească chiar și când ascultătorul încearcă să avanseze discuția.

Logopezii spun că persoanele cu logoree pot domina conversațiile. Vorbesc peste ceilalți. Nu înțeleg semnalele că altcineva dorește să vorbească.

Legătura cu demența și tulburările psihiatrice

Afecțiunea a fost asociată cu o serie de probleme subiacente. Acestea includ demența și alte forme de tulburări cognitive. De asemenea, poate apărea în afecțiuni psihiatrice, cum ar fi mania. Aceasta este o stare de spirit hiperactivă asociată cu tulburarea bipolară.

Criticii spun că devine din ce în ce mai greu să ignore „momentele de senilitate”. Acestea includ pierderea firului conversațiilor, devierea spre tangente sălbatice și încurcarea numelor.

Unii au mers mai departe. Sugerează că aparentele pierderi de memorie ale președintelui, problemele de limbaj, judecata slabă și agresivitatea crescândă ar putea corespunde semnelor clasice de avertizare timpurie ale demenței.

Trump neagă problemele cognitive

Susținătorii insistă că președintele este pur și simplu el însuși. Subliniază că niciun medic care l-a examinat nu a diagnosticat o tulburare cognitivă.

Trump insistă că este „perfect sănătos”. Atribuie acest lucru „geneticii bune”. S-a lăudat în repetate rânduri că a „excelat” la un test cognitiv. Criticii observă că examenul include sarcini de bază. Printre acestea: desenarea unui ceas, identificarea animalelor și reamintirea unei liste scurte de cuvinte.

Cum se diagnostichează logoreea

Diagnosticul de logoree implică evaluarea de către un logoped sau un specialist în sănătate mintală. Medicii iau în considerare atât modelele de comunicare, cât și funcția cognitivă generală.

În unele cazuri, medicii pot face imagistică cerebrală sau alte teste. Acestea investighează posibile cauze neurologice. Depinde de simptomele mai largi și de istoricul medical.

Medicii subliniază că discursurile verbose nu sunt singurele dovezi ale demenței. Dar spun că atunci când comportamentul cuiva se schimbă în mod vizibil, acest lucru poate ridica îngrijorări legitime. În special dacă vorbirea devine mai haotică, atenția se distrage mai ușor și memoria pare să se deterioreze.

Tratamentul pentru logoree se concentrează pe simptomul în sine și pe factorii declanșatori subiacenți.