Mersul pe jos protejează împotriva demenței. Descoperirea surprinzătoare după 6 ani de cercetare

Mersul pe jos protejează împotriva demenței prin mecanisme cerebrale concrete, nu doar prin beneficiile generale ale mișcării fizice.

Oamenii de știință de la Universitatea Catolică Australiană au cartografiat creierul a peste 500 de adulți cu vârste între 70 și 90 de ani din Sydney, timp de șase ani. Concluzia este clară: cei care locuiau în zone urbane dense și pietonale aveau cozi hipocampale mai mari, conform Daily Mail.

Hipocampul este structura cerebrală implicată în învățare și memorie. Partea posterioară a hipocampului, în special, are un rol esențial în memoria spațială și navigație. Micșorarea rapidă a acestei zone este asociată direct cu boala Alzheimer, cea mai frecventă formă de demență.

De ce traversatul străzii este mai complex decât pare

Profesorul Govinda Poudel, autorul principal al studiului, explică mecanismul din spatele descoperirii. Traversarea unei intersecții aglomerate nu este o acțiune simplă. Ea implică o secvență cognitivă complexă: oprire, observare vizuală, procesare auditivă și decizie rapidă.

„Cu cât un adult în vârstă își exersează mai mult memoria și abilitățile spațiale, cu atât creierul său devine mai sănătos și mai protejat”, a declarat profesorul Poudel. Locuitorii orașelor pietonale repetă aceste secvențe cognitive zilnic, fără să conștientizeze beneficiul pe termen lung.

Studiul se bazează și pe cercetări anterioare care arătau că șoferii de taxi, care lucrau înainte de apariția hărților digitale, aveau o incidență mai mică a bolii Alzheimer. Navigarea mentală a orașului le-a consolidat structurile cerebrale implicate în memorie.

Orașele pietonale, strategie de prevenire a demenței

Profesoara Ester Cerin, coautoare a studiului și specialistă în științe comportamentale, subliniază că descoperirile depășesc sfera individuală. „Cartierele complexe și interconectate nu doar încurajează mersul pe jos, ci susțin sănătatea creierului pe tot parcursul vieții”, a explicat aceasta.

Cercetătorii propun ca planificarea urbană să devină un instrument de sănătate publică. Crearea de cartiere accesibile pietonilor și stimulante cognitiv ar putea întârzia apariția demenței la nivel de populație.

Contextul este unul alarmant. În prezent, aproximativ 900.000 de persoane suferă de demență în Regatul Unit. Cifra este estimată să depășească 1,6 milioane până în 2040. Demența este principala cauză de deces în Marea Britanie, cu peste 74.000 de decese anual.

Experți de renume mondial au avertizat recent că milioane de cazuri ar putea fi prevenite prin schimbări simple ale stilului de viață și prin politici publice coordonate. Un raport publicat în ianuarie a identificat 56 de recomandări bazate pe dovezi, de la combaterea pierderii auzului până la reducerea izolării sociale.