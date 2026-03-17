Activitatea care îți „rescrie” creierul. Hobby-ul surprinzător care ar putea încetini îmbătrânirea mintală

Conform rezultatelor publicate în revista The Journal of Neuroscience, persoanele cu experiență în observarea păsărilor prezintă modificări structurale în anumite regiuni ale creierului, asociate cu atenția și percepția vizuală, scrie Science Alert.

Cercetarea a implicat 58 de participanți, împărțiți în două grupuri: 29 de experți în observarea păsărilor și 29 de începători, cu vârste și niveluri de educație similare. Participanții au fost supuși unor scanări RMN în timp ce identificau diferite specii de păsări.

Oamenii de știință au analizat un indicator numit „difuzivitate medie”, care reflectă modul în care moleculele de apă se mișcă în țesutul cerebral. Rezultatele au arătat că experții au o difuzivitate mai scăzută în zonele implicate în recunoașterea vizuală, ceea ce indică o structură cerebrală mai densă și mai eficientă.

Descoperirile susțin teoria neuroplasticității, capacitatea creierului de a se adapta și reorganiza în funcție de experiențe. Regiunile cerebrale ale experților nu doar că erau mai bine dezvoltate, dar erau și activate intens atunci când aceștia analizau specii necunoscute.

Mai mult, cercetătorii au observat indicii că aceste modificări ar putea încetini procesul natural de îmbătrânire a creierului. În mod normal, complexitatea țesutului cerebral scade odată cu vârsta, însă în cazul experților în observarea păsărilor experimentați acest proces pare să fie mai lent.

Deși rezultatele sunt promițătoare, specialiștii avertizează că studiul nu poate demonstra o relație directă de cauzalitate. Nu au fost efectuate teste cognitive complete, iar participanții nu au fost monitorizați pe termen lung.

Există posibilitatea ca persoanele cu anumite predispoziții cognitive să fie mai atrase de acest hobby. Totuși, cercetătorii consideră că anii de practică joacă un rol esențial în dezvoltarea acestor modificări cerebrale.