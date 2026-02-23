O bacterie comună din ochi ar putea provoca boala Alzheimer

Cu cât bacteria este mai prezentă, cu atât declinul cognitiv este mai sever.

Studiul a fost publicat în revista Nature Communications.

Cercetătorii au analizat țesut retinian prelevat de la 104 persoane, de la cele cu funcții cognitive sănătoase până la cele cu boala Alzheimer. Așa au descoperit niveluri semnificativ mai ridicate de Chlamydia pneumoniae în retina pacienților cu Alzheimer.

Chlamydia pneumoniae este o bacterie comună, responsabilă de infecții ale sinusurilor și pneumonie.

O relație clară: mai multe bacterii, declin cognitiv mai sever

Cercetătorii au identificat o relație directă între cantitatea de bacterii și severitatea bolii. O încărcătură bacteriană mai mare la nivelul retinei și creierului corespunde unei patologii Alzheimer mai severe.

Descoperirea a fost validată și în laborator, pe neuroni umani și pe un model de șoarece cu Alzheimer.

În ambele cazuri, infecția cu Chlamydia pneumoniae a dus la inflamație accentuată, moartea celulelor nervoase și declin cognitiv.

Cercetătorii au descoperit că infecția cu această bacterie declanșează producția proteinei amiloid-beta. Aceasta este considerată unul dintre principalele semne ale bolii Alzheimer.

Cine este cel mai expus

Nivelurile mai ridicate de bacterii au fost găsite mai frecvent la purtătorii variantei genei APOE4.

APOE4 este un factor de risc genetic major pentru boala Alzheimer cu debut timpuriu.

Cercetătorii cred că această genă poate fi asociată cu o capacitate mai redusă de a elimina bacteria din organism.

Obiectivul pe termen lung al echipei de cercetare este dezvoltarea unor metode neinvazive de imagistică retiniană.

Acestea ar putea detecta semnele inflamației asociate infecției înainte ca boala să se instaleze.

Specialiștii consultați de publicația Medical News Today subliniază că examenele oftalmologice de rutină devin tot mai importante.

„Capacitatea de a detecta această acumulare bacteriană ne va oferi o abilitate mai puternică de a detecta semnele timpurii ale bolii Alzheimer”, a declarat David Geffen, director al serviciilor de optometrie la Gordon Schanzlin New Vision din California.

Următorul pas va fi dezvoltarea unui test simplu de cabinet pentru detectarea bacteriei, care să poată fi realizat eficient și economic.