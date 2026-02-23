Codul penal ar putea fi modificat: pedepse mai mari pentru agresarea medicilor

Deputatul PNL Romică-Andrei Baciu a anunțat, luni, că a depus în Parlament o inițiativă legislativă prin care vrea să înăsprească pedepsele pentru cei care agresează medici și personal medical în timpul serviciului.

Inițiativa modifică articolul 257 din Codul penal al României, care reglementează infracțiunea de ultraj.

În prezent, legea prevede că atunci când o persoană lovește, amenință sau agresează un funcționar public aflat în exercitarea atribuțiilor, limitele de pedeapsă pentru infracțiunea comisă cresc cu o treime. În cazul polițiștilor, militarilor și al personalului silvic învestit cu autoritate publică, pedeapsa prevăzută de lege este majorată cu 50%.

Protecție sporită pentru medici

Potrivit propunerii, același regim ar urma să se aplice și în cazul agresiunilor împotriva cadrelor medicale aflate la serviciu. Astfel, fapte precum amenințarea, lovirea, vătămarea corporală sau alte acte de violență comise asupra personalului medical ar atrage pedepse mai aspre.

„Toleranță zero pentru agresiunile împotriva cadrelor medicale”, a transmis deputatul, precizând că inițiativa a fost depusă în contextul creșterii numărului de astfel de incidente din unitățile medicale.

De ce este necesară modificarea

Parlamentarul a făcut referire directă la cele două cazuri grave petrecute săptămâna trecută, la Târgu Jiu și la Borșa. El a menționat și numeroase alte situații din ultimii ani, în care medici sau asistenți au fost agresați fizic sau verbal de pacienți ori aparținători.

Potrivit inițiatorului, medicii și personalul medical îndeplinesc un serviciu public esențial și trebuie protejați la fel ca alte categorii profesionale expuse riscului în exercitarea atribuțiilor. „Cei care aleg violența împotriva medicilor nu lovesc doar într-un om, ci pun în pericol direct siguranța și șansa la tratament a tuturor pacienților”, a arătat acesta.

Ce se schimbă

Dacă proiectul va fi adoptat de Parlament, agresarea unui cadru medical în timpul serviciului ar atrage o pedeapsă mai severă decât în prezent, prin majorarea cu jumătate a limitelor prevăzute de lege pentru infracțiunea respectivă.

Inițiativa urmează să intre în circuitul parlamentar pentru dezbatere și vot.