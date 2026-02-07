O bacterie comună în ochi ar putea provoca Alzheimer

Se crede că bacteria Chlamydia pneumoniae infectează până la 80% dintre adulți la un moment dat. Pentru majoritatea oamenilor, aceasta provoacă doar dureri în gât, oboseală și secreții nazale, scrie Daily Mail.

Însă la persoanele vulnerabile – inclusiv la cei foarte tineri și la vârstnici – poate declanșa infecții pulmonare mult mai grave, inclusiv pneumonie.

Bacterie găsită în ochii pacienților cu Alzheimer

Oamenii de știință spun că au găsit semne ale prezenței bacteriei în ochii persoanelor care au murit de Alzheimer.

Descoperirea ridică întrebări cu privire la rolul pe care infecția l-ar putea juca în declanșarea sau accelerarea bolii.

Cercetătorii de la Centrul Medical Cedars-Sinai din Los Angeles sugerează că tratamentul prompt cu antibiotice, atunci când infecția este detectată, ar putea contribui într-o zi la reducerea riscului de demență.

Concluziile vin în contextul în care, potrivit datelor de supraveghere europene, Chlamydia pneumoniae a crescut brusc în 2024.

Cazurile au crescut de la aproximativ cinci la 1.000 de teste la aproape 17 la 1.000 într-un singur an.

Cum s-a făcut descoperirea

Cercetătorii au examinat țesutul ocular donat de peste 100 de persoane care au murit cu Alzheimer, tulburări cognitive ușoare sau fără semne de demență. Ei căutau în mod specific Chlamydia pneumoniae, deoarece cercetările anterioare au stabilit deja o legătură între această bacterie și Alzheimer.

Bacteria a fost detectată și în țesutul cerebral al pacienților care au murit cu această afecțiune. Uneori a fost găsită în apropierea plăcilor și în plăcile de beta-amiloid care se crede că provoacă pierderea memoriei și confuzie. Spre deosebire de multe bacterii, Chlamydia pneumoniae poate trăi în interiorul celulelor umane.

Aceasta îi permite să se ascundă de sistemul imunitar, să persiste pentru perioade lungi de timp și să provoace potențial inflamații dăunătoare.

Niveluri mai ridicate în retină și creier

Echipa a căutat semne de infecție în retină – stratul sensibil la lumină din partea din spate a ochiului, care este de fapt o extensie a creierului.

Ideea cercetătorilor era că, dacă bacteria ar fi apărut și aici, ar fi posibil ca într-o zi să se poată testa ochii pacienților în viață pentru a evalua riscul de Alzheimer.

Ei au descoperit că nivelurile de Chlamydia pneumoniae erau semnificativ mai ridicate în retină și creierul persoanelor cu Alzheimer decât în cazul celor cu cogniție normală.

Cu cât încărcătura bacteriană era mai mare, cu atât erau mai severe modificările cerebrale și declinul cognitiv observate la pacienți înainte de deces.

Experimente pe celule și șoareci

Pentru a testa dacă bacteriile ar putea contribui activ la procesul bolii, oamenii de știință au făcut și experimente în laborator. Au infectat celule nervoase umane cu Chlamydia pneumoniae și au descoperit că aceasta pare să activeze căi inflamatorii puternice legate de Alzheimer.

În același timp, cresc nivelurile proteinelor asociate bolii.

Ei au repetat experimentul pe șoareci crescuți pentru a dezvolta modificări similare cu cele din Alzheimer, infectându-i prin nas.

Maya Koronyo-Hamaoui, profesor de neurochirurgie la Cedars-Sinai, a declarat: „Ochiul este un substitut al creierului, iar acest studiu arată că infecția bacteriană a retinei și inflamația cronică pot reflecta patologia creierului”.

Timothy Crother, unul dintre autorii studiului, a adăugat: „Această descoperire ridică posibilitatea de a viza axa infecție-inflamație pentru tratarea Alzheimerului”.

Demența afectează milioane de persoane în SUA, peste șapte milioane de americani cu vârsta de peste 65 de ani suferind doar de Alzheimer.

Aproximativ 982.000 de persoane trăiesc cu demență în Marea Britanie, un număr care se estimează că va crește la 1,4 milioane până în 2040.