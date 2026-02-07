Atac ucrainean cu rachete Neptun asupra regiunii rusești Breansk. Alimentarea cu energie a fost întreruptă

Regiunea Breansk se învecinează cu regiunile Cernihiv și Sumî din Ucraina și a fost ținta mai multor atacuri ucrainene, scrie The Kyiv Independent.

„Forțele armate ale Ucrainei au atacat regiunea noastră folosind rachete Neptun cu rază lungă de acțiune și sisteme multiple de lansare a rachetelor HIMARS”, a declarat, sâmbătă, Bogomaz.

„Ca urmare a atacului, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în șapte municipalități. Echipele speciale și de urgență lucrează pentru a restabili alimentarea cu energie electrică”.

Armata ucraineană nu a comentat presupusul atac.

În aceeași noapte, un atac cu rachete ucrainean ar fi lovit și instalații energetice cheie din orașul rus Belgorod. Au fost provocate întreruperi de curent și de încălzire.

Atacurile raportate urmează unui atac rus în masă asupra infrastructurii energetice ucrainene din noaptea precedentă.

Volodimir Zelenski a descris ultimul atac rus la scară largă ca fiind „un nivel de atac pe care niciun terorist din lume nu a îndrăznit să-l întreprindă vreodată”.

Atacul a avariat instalații cheie care deservesc centralele nucleare din Ucraina și a redus semnificativ cantitatea de energie electrică disponibilă, în contextul în care temperaturile din timpul iernii continuă să scadă.

Forțele ucrainene vizează frecvent obiective militare și industriale din Rusia. În septembrie 2025, Kievul a confirmat că a atacat o fabrică cu legături militare din regiunea Breansk cu rachete Neptun.

Racheta Neptun, produsă în Ucraina, a fost inițial dezvoltată ca rachetă antinavă lansată de la sol, cu o rază maximă de acțiune de 300 de kilometri. Această armă a fost utilizată în aprilie 2022 pentru a scufunda nava amiral a Rusiei din Marea Neagră, Moskva.

De atunci, Ucraina a produs o serie de versiuni îmbunătățite ale rachetei Neptun.