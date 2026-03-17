Studiu: Canabisul nu este un tratament eficient pentru afecțiunile mintale comune

Cercetătorii au concluzionat că există „foarte puține dovezi privind eficacitatea sa” în tratarea anxietății, anorexiei nervoase, tulburărilor psihotice, tulburării de stres posttraumatic sau tulburării de consum de opioide, potrivit The Guardian.

Experți de la universități din Sydney, Brisbane și Melbourne (Australia) și din Bath (Anglia) au realizat cea mai amplă și mai cuprinzătoare analiză de până acum a dovezilor privind utilizarea canabinoizilor – terapii pe bază de canabis – pentru tratarea abuzului de substanțe și a tulburărilor de sănătate mintală.

Revizuirea lor a fost determinată de legalizarea canabisului ca tratament pentru ambele tipuri de afecțiuni de către țări precum SUA, Marea Britanie, Australia și Canada.

Dovezile provenite de la clinicile care distribuie canabis în scopuri medicale arată că bolile mintale precum anxietatea și depresia sunt principalele motive invocate de pacienți, urmate de durerea cronică, unii suferind de ambele.

Produsele medicale pot reduce dependența de canabis, pot ameliora simptomele sindromului Tourette și pot ajuta persoanele care suferă de insomnie să doarmă mai bine, conform unor dovezi analizate de cercetători. De asemenea, par să ajute la reducerea trăsăturilor autiste manifestate de persoanele cu tulburare din spectrul autist, deși aceste descoperiri s-au bazat pe dovezi de „calitate scăzută”.

Cu toate acestea, cercetătorii au adăugat că nu exista niciun motiv să se creadă că marijuana medicinală ajuta la combaterea afecțiunilor mintale.

Prea puține dovezi că tratamentul cu canabis ajută

„Nu au existat efecte semnificative asupra rezultatelor asociate cu anxietatea, anorexia nervoasă, tulburările psihotice, tulburarea de stres posttraumatic și tulburările legate de consumul de opioide”, au scris aceștia în The Lancet Psychiatry, după ce au analizat 54 de studii clinice randomizate controlate care au implicat 2.477 de participanți.

Au existat prea puține dovezi cu privire la faptul dacă canabinoizii au ajutat la combaterea tulburării de deficit de atenție cu hiperactivitate, a tulburării bipolare, a tulburării obsesiv-compulsive și a tulburării de consum de tutun și niciuna despre eficacitatea lor în tratamentul depresiei.

„Având în vedere lipsa dovezilor, utilizarea de rutină a canabinoizilor pentru tratamentul tulburărilor mintale și al tulburărilor legate de consumul de substanțe este rareori justificată în prezent”, au concluzionat cercetătorii.