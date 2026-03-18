Președintele Cubei promite „o rezistență indestructibilă” după amenințările lui Trump

Președintele cubanez Miguel Diaz-Canel a promis marți o „rezistență indestructibilă” la amenințările lui Donald Trump de a ocupa insula comunistă. „Confruntată cu cel mai rău scenariu, Cuba este sigură de un lucru: orice agresor extern va întâmpina o rezistență indestructibilă”, a declarat șeful statului cubanez pe rețeua X.
Președintele Cubei promite „o rezistență indestructibilă” după amenințările lui Trump
Sursa: Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
18 mart. 2026, 08:23, Știri externe

Luni, Donald Trump a declarat că „crede” că „va avea onoarea de a prelua controlul asupra Cubei”, fără a specifica exact ce a vrut să spună. De asemenea, a vorbit despre „eliberarea” țării, potrivit Le Figaro.

„Aproape în fiecare zi, Statele Unite amenință public Cuba cu răsturnarea prin forță a ordinii sale constituționale. Folosesc un pretext revoltător: restricțiile dure impuse unei economii slăbite pe care au atacat-o și au încercat să o izoleze timp de mai bine de șase decenii”, a acuzat președintele cubanez, referindu-se la embargoul american în vigoare din 1962.

„Anunță planuri de a confisca țara, resursele, activele și chiar economia – aceeași economie pe care încearcă să o înăbușe pentru a ne forța capitularea”, a continuat Miguel Diaz-Canel, într-un moment în care Washingtonul exercită o presiune maximă asupra insulei blocând toate transporturile de petrol. „Numai așa se poate explica războiul economic aprig purtat ca pedeapsă colectivă împotriva întregii populații.”

Declarații agresive la adresa Cubei

De săptămâni întregi, Donald Trump face declarații din ce în ce mai agresive la adresa Cubei și a liderilor săi, afirmând în același timp că insula, aflată în discuții cu Washingtonul, dorește „să ajungă la un acord” cu Statele Unite. Cuba a confirmat vineri că poartă discuții cu vecinul său și a eliberat prizonieri politici în cadrul unui acord mediat de Vatican, un mediator de lungă durată între cei doi adversari ideologici.

SONDAJ: Îți place să alergi? Cât de des participi la maratoane? Pot deveni evenimentele sportive de masă motoare de regenerare urbană?
G4Media
Sănătatea și Educația, din nou sacrificate de dragul Apărării. Cum arată Bugetul României în 2026 pentru domeniile-cheie
Gandul
Carol din Râmnicu Vâlcea a murit, după ce a fost călcat de tren. Avea doar 18 ani și se întorcea de la antrenament
Cancan
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport
Reabilitarea mareșalului Ion Antonescu, pe masa judecătorilor în 2026. Cererea de exonerare a dictatorului pentru crime de război a fost depusă de o entitate recent constituită
Libertatea
Ecuația ouălor-ochiuri. Câte minute trebuie lăsate în tigaie, de fapt, potrivit celebrului chef Cristian Frăţieanu
CSID
SUV-ul chinezesc care promite peste 1.000 km autonomie, testat în România
Promotor