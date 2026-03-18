Președintele Cubei promite „o rezistență indestructibilă” după amenințările lui Trump

Luni, Donald Trump a declarat că „crede” că „va avea onoarea de a prelua controlul asupra Cubei”, fără a specifica exact ce a vrut să spună. De asemenea, a vorbit despre „eliberarea” țării, potrivit Le Figaro.

„Aproape în fiecare zi, Statele Unite amenință public Cuba cu răsturnarea prin forță a ordinii sale constituționale. Folosesc un pretext revoltător: restricțiile dure impuse unei economii slăbite pe care au atacat-o și au încercat să o izoleze timp de mai bine de șase decenii”, a acuzat președintele cubanez, referindu-se la embargoul american în vigoare din 1962.

„Anunță planuri de a confisca țara, resursele, activele și chiar economia – aceeași economie pe care încearcă să o înăbușe pentru a ne forța capitularea”, a continuat Miguel Diaz-Canel, într-un moment în care Washingtonul exercită o presiune maximă asupra insulei blocând toate transporturile de petrol. „Numai așa se poate explica războiul economic aprig purtat ca pedeapsă colectivă împotriva întregii populații.”

Declarații agresive la adresa Cubei

De săptămâni întregi, Donald Trump face declarații din ce în ce mai agresive la adresa Cubei și a liderilor săi, afirmând în același timp că insula, aflată în discuții cu Washingtonul, dorește „să ajungă la un acord” cu Statele Unite. Cuba a confirmat vineri că poartă discuții cu vecinul său și a eliberat prizonieri politici în cadrul unui acord mediat de Vatican, un mediator de lungă durată între cei doi adversari ideologici.