Prima pagină » Știri externe » Cuba creează un statut special de migrație pentru investitorii din diaspora

Aflată într-o criză economică profundă de când Washingtonul i-a impus o blocadă petrolieră în ianuarie, Cuba adoptă măsuri pentru a atrage valută străină și a-și deschide economia și mai mult către sectorul privat.
Sursă foto: Pexels
Laurentiu Marinov
18 apr. 2026, 05:53, Știri externe

Cubanezii care locuiesc în străinătate și doresc să investească în Cuba vor beneficia de un statut migratoriu specific, a anunțat presa de stat vineri, la o lună după ce guvernul a anunțat că deschide investițiile către diaspora, potrivit Le Monde.

Pe fondul tensiunilor sporite cu Washingtonul, Havana a anunțat la mijlocul lunii martie că cubanezii care locuiesc în străinătate și copiii acestora, în special comunitatea de emigranți din Statele Unite, ar putea investi pe insulă și deține afaceri în numeroase sectoare, inclusiv agricultură și sectorul bancar.

Un nou decret, aprobat joi de Consiliul de Stat, stabilește un statut de migrație „pentru investiții și afaceri” pentru „cetățenii cubanezi rezidenți în străinătate care îl solicită și participă la modelul economic cubanez” .

Aceste anunțuri vin într-un moment în care insula cu 9,6 milioane de locuitori, aflată sub embargou economic american din 1962, trece printr-o criză economică profundă, agravată de blocada petrolieră impusă de Statele Unite, care paralizează practic toate sectoarele.

 

